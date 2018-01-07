12 yıldır sabah namazında buluşuyorlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ''manevi lideri'' olarak bilinen Şeyh Edebali Türbesi'nin bulunduğu alandaki Osman Gazi Camisi'nde pazar günleri sabah namazına gelen vatandaşlara 12 yıldır çorba ikram ediliyor.

Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi tarafından babası Osman Gazi anısına yaptırılan camide, Bilecik Muradiye Vakfı'nca yürütülen ''Sabah Namazına Şeyh Edebali Türbesi'ne Bekleriz'' etkinliği vatandaşlardan ilgi görüyor.

Pazar günleri sabah namazını bu camide kılan cemaat, namaz sonrası vakıf görevlilerinin dağıttığı çorbayı içerek, sıcak sohbetlere katılıyor.

Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Aktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Edebali'yi anmak ve sabah namazını beraberce kılarak dua etmek amacıyla bu etkinliği başlattıklarını belirtti.

Cemaatin, namazdan sonra çorba ve çay içip sohbet ettiğini, birbirlerinin halini hatırını sorarak aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeye çalıştığını anlatan Aktekin, şöyle konuştu:

''Bu hizmetimiz yaklaşık 12 yıl önce rahmetli Kerem Dindar'ın girişimleriyle başladı. Buradaki giderler de hayırsever vatandaşlarımız ve çevredeki esnafın maddi imkanları ölçüsünde verdiği desteklerle karşılanıyor. Hayırsever insanların yardımıyla bu güzel geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Her hafta farklı bir aşçımız, hayır olarak çorba yapıyor. Bu bir hayır yarışıdır. Amacımız, Şeyh Edebali'nin mekanında her pazar sabahı burada Müslümanları buluşturmak, bir araya getirmek. Bu amaçlar doğrultusunda bu hizmeti vermeye çalışıyoruz.''



