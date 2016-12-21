"13. Türkiye Eczacılar Kongresi"

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, ilaç sektörünün millileşmesinin çok önemli olduğunu ve bu yönde adımlar atıldığını belirterek, "Bu konu en az savunma sanayi, enerji, gıda ve buna benzer alanlar kadar önem taşıyor." dedi.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen "13. Türkiye Eczacıları Kongresi"nin açılışında konuşan Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilaç ve eczacılık sektöründeki yenilikleri desteklediklerini söyledi.

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanlarla hastalıklar arasında çetin bir mücadele yaşandığını ve yaşanmaya devam ettiğini aktaran Çelik, "Bu mücadeleyi genellikle insanlık kazanıyor. Ancak zaman zaman hastalık karşısında da aciz kalıyoruz. Bilim sayesinde genel olarak yaşam kalitemiz artıyor. Bugün ortalama yaşam süreleri artıyorsa, bunu tıp ve eczacılıktaki gelişmelere borçluyuz. İlaç sektörü dünyanın en büyük sektörü olmayı sürdürüyor. Dünya ilaç pazar harcı 2015 yılı itibarıyla 1.08 trilyon ABD dolarının üzerinde gerçekleşti. Ülkemizde de ilaç kullanımı büyük bir artış göstermektedir." diye konuştu.

Eczacıların insanlara doğru zamanda doğru ilaca ulaşmayı sağlayarak çok büyük bir görevi ifa ettiklerini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eczacıların ticaretini yaptığı ilaçlar, Bakanlığımızın üzerinde en fazla durduğu sektörlerin başında geliyor. Türkiye toplam ilaç pazarı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında büyüme göstermiştir. Türkiye, pazar büyüklüğü bakımından, dünyada 16. sırada yer almaktadır. 2015 yılında ilaç sektöründe, 992 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ancak buna karşılık ithalatımız 4.6 milyar dolardır. Yani bu sektörde, ihracatın, ithalatı karşılama oranı sadece yüzde 20'dir. Bu sektörde yerli üretimi muhakkak daha etkin hale getirmeliyiz. Geçtiğimiz yıl, Türkiye ilaç pazarının, kutu bazında yaklaşık yüzde 73'ü yerli üretimle karşılanmış. Ancak değer bazda baktığımızda bu oran yüzde 42'ye tekabül ediyor. Türkiye'nin ihraç ettiği ilaçların kilogram başına değeri 24 dolar. Bu rakam Almanya'da 91, Amerika'da 166, Kanada'da ise 300 dolardır."





- "İlaç sektörünün millileşmesi önemli"

Bu sektörde yerli üretimi artırmak ve daha yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamanın herkesin görevi olduğunu hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda kamu kurumlarına, doktorlarımıza ve eczacılarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bizler ilaç sektöründe daha fazla yatırım yapılması için çalışmalar sürdürüyoruz. Özellikle Ar-Ge çalışmalarına daha fazla destek olacağız. Bilhassa bio-teknoloji alanına ağırlık vererek ilerliyoruz. Doktorlarımızın reçete yazarken, yerli ilaçları tercih etmeleri gerekiyor. Eczacılarımızın da en azından satışta yerli ürünlere öncelik vermelerini arzu ediyoruz. TÜBİTAK bünyesinde bio-teknolojik ilaçların üretilmesini, GEN haritalarının ortaya çıkması için değerli çalışmalar yürütülüyor. Üniversitelerimizin bünyesinde, ilaç üretimi konusunda faaliyet gösteren merkezlerimiz önemli çalışmalar yürütmekte. İlaç sektörünün millileşmesinin çok önemli olduğuna inanıyor ve bu yönde adımlar atıyoruz. Bu konu en az savunma sanayi, enerji, gıda ve buna benzer alanlar kadar önem taşıyor."





- "Eczacılar hizmet vermeye hazır"

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eczacıların, sağlık meslek örgütlerinin insanların sağlık hizmetlerine erişimini ve kalitesini artırmada önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Eczacının refahı, kamu yararının yanı sıra, hastanın yüksek yararı için de çalışmayı kendilerine görev addettiklerini vurgulayan Çolak, şunları söyledi:

"Avrupalı meslektaşlarımızın durumuna baktığımızda 22 ülkede kan basıncı ölçümü, 23 ülkede Beden Kitle İndeksi ölçümü, 20 ülkede kan şekeri ve kolesterol ölçümü yapabildiklerini, 9 ülkede de aşılama hizmeti verdiklerini görüyoruz. Meslektaşlarımız, 15 ülkede diyabet, 14 ülkede ise astım ve hipertansiyon kontrol programları yürütüyorlar. 20 ülkede sigarayı bırakma programları da eczacılar tarafından yürütülmekte. Ülkemizde de eczacılar bu alanlarda hizmet vermeye hazır."

Çolak, kongrede serbest eczacılığın son dönem en önemli gündemleri olan smart eczane, reçetesiz ilaç gibi konuların yanı sıra, en büyük sorunlarından bir tanesi olan eczane ekonomisinin tartışılacağını ve SGK ile TİTCK'nın eczane ekonomilerinin nasıl geliştirileceği yönünde düşüncelerini de dinleme fırsatı bulacaklarını sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, terör olaylarını lanetleyerek başladığı konuşmasında, eczacıların öteden beri sorunlarının olduğunu söyledi. Partisinin sağlık politikaları hakkında eczacılara bilgi veren Budak, anayasa düzenlemesi ve yapılması planlanan şehir hastaneleri projelerini eleştirerek, Türkiye'de artık önceliğin güvenlik olduğunu savundu.

Budak, "Ortak akla dönülmesi gerekiyor. Bugün artık en büyük derdimiz güvenliğimizdir. Bizim huzura, demokrasiye ve özgürlüğe ihtiyacımız var. Çocuklarımıza emanet edebileceğimiz güvenli bir ülke lazım." dedi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu da şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi, sadece yüksek teknoloji içerikli üretim yapmakla mümkün olabilir. Bilimle, akılla yoğrulan, inovasyonla Ar-Ge ile gelişen ürünler ihraç edebilirsek refahı yakalayabiliriz. Bu sebeple, bir meslek örgütünün düzenlediği bilimsel kongre önemlidir. İstanbul Eczacı Odası olarak da hiçbir zaman bizi birbirimize bağlayan evrensel insani değerlerden, hukuktan, barıştan, demokrasiden, seçilenlerin seçimle gitmesi ilkesinden, hak ve özgürlüklerden sapmadık. Eczacının mesleki ve ekonomik sorunlarını birini diğerine öncelemeden çözmek konusundaki gayretin her zaman bir parçası olduk. Bu bağlamda, bir diğer birliğimiz olan kooperatiflerimizin de bu platformda yer alması bizim için son derece kıymetli ve anlamlıdır."





- "Farkındalık kampanyası başlatacağız"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Gazi Alataş ise sahadaki sağlık uygulamaları konusunda eczacılarla iyi partner olduklarını belirtti. 2016 bütçesinde 22 milyar liranın ilaç sektörüne ayrıldığını ifade eden Alataş, "Bu iyi bir rakam. Ekonomik alanda Türkiye eczacılarının rolünün önemi burada ortaya çıkıyor. Ayrıca hastalara sağlık hizmeti verilirken eczacılar, çok önemli bir rol üstleniyor. Akılcı ilaç ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Yakında bununla ilgili farkındalık oluşturacak çok önemli bir kampanya başlatacağız. Topluma çok daha fazla dokunabilen eczacılar olması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulama ve kampanyalarımıza eczacıların katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bunların yanı sıra, Tüm Kooperatifler Birliği Başkanı Mustafa Turunç, Türk Eczacılar Birliği Eczacı Akademisi Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özbay da birer kısa konuşma yaptı.

Farklı oturumlarla devam edecek olan kongre, 24 Aralık'ta sona erecek.