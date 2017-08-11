Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

13 yaşındaki gönüllü itfaiye erinin şefkat eli

- Gebze ilçesinde 2 yıldır gönüllü itfaiye eri olarak görev yapan 13 yaşındaki Ahmet Hakkı Kara, su vanalarının bulunduğu kuyudaki dar bölgeye düşen yavru köpeği ip yardımıyla salınarak, zor durumdan kurtardı

13 yaşındaki gönüllü itfaiye erinin şefkat eli

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su vanalarının bulunduğu kuyudaki dar bölgeye düşen yavru köpeği, 13 yaşındaki gönüllü itfaiye eri, kuyuya ip yardımıyla salınarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Pelitli Yolu mevkisinde su vanalarının bulunduğu kuyuya sahipsiz bir yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen gönüllü itfaiye ekipleri, yavru köpeğin kuyudaki bulunduğu yerin dar olması nedeniyle kuyuya giremedi.

Bunun üzerine 2 yıldır gönüllü itfaiye eri olarak ekipte görev yapan 13 yaşındaki Ahmet Hakkı Kara, ip yardımıyla kuyuya girdi, yavru köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen yavru köpek, daha sonra sokağa bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gönüllü Itfaiye EriYavru Köpek Kurtarma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5