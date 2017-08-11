13 yaşındaki gönüllü itfaiye erinin şefkat eli

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su vanalarının bulunduğu kuyudaki dar bölgeye düşen yavru köpeği, 13 yaşındaki gönüllü itfaiye eri, kuyuya ip yardımıyla salınarak kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Gebze Pelitli Yolu mevkisinde su vanalarının bulunduğu kuyuya sahipsiz bir yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen gönüllü itfaiye ekipleri, yavru köpeğin kuyudaki bulunduğu yerin dar olması nedeniyle kuyuya giremedi.
Bunun üzerine 2 yıldır gönüllü itfaiye eri olarak ekipte görev yapan 13 yaşındaki Ahmet Hakkı Kara, ip yardımıyla kuyuya girdi, yavru köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen yavru köpek, daha sonra sokağa bırakıldı.