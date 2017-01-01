13 yıllık çocuk hasretleri yeni yılda son buldu

ADANA (AA) - 2003 yılında evlenen ve 13 yıldır çocuk sahibi olmak için uğraşan Durak çiftinin bebek hasreti yeni yılın ilk saatleriyle son buldu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ikamet eden Nejla ve Turan Durak çifti, 2003 yılında dünyaevine girdi. 13 yıldır çocuk sahibi olmak için çabalayan ve son olarak tüp bebek tedavisi gören Durak çiftinin çocuk hasreti 2017 yılının ilk saatlerinde son buldu.

Doğum için akrabalarının yanına Adana'ya gelen Nejla Durak, sancılarının artması üzerine Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durak çiftinin 13 yıllık çocuk hasreti, 2017 yılının ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleriyle son buldu.

Evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını ve son olarak tüp bebek tedavisi gördüklerini söyleyen anne Nejla Durak, "Aslında biz doğumu daha sonra bekliyorduk. Yeni yılda olması bizim için mucize gibi" dedi.

Hastaneye gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, anne Nejla ve Umut Eren adı verilen bebeği ziyaret etti. Anne ve yakınlarına hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Çelikcan, Umut Eren'e çeyrek altın hediye etti.