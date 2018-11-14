Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Mustafa Rumeli
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

14 Kasım Diyabet Günü

- Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de diyabet taraması yapıldı

14 Kasım Diyabet Günü
banner17

İSTANBUL (AA) - 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet taraması yapıldı.

Hastane girişine kurulan çadırda, tarama yaptırmak isteyenler önce bazı sağlık bilgilerini içeren form doldurdu.

Daha sonra bu kişilerden kan alınarak diyabet taraması yapıldı.

Taramaya katılanlara sağlıklı bir yaşam tarzına ilişkin tavsiyelerde bulunan Uzman Dr. Nazire Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Son zamanlarda fast food alışkanlığının arttığını belirten Aladağ, "Fast food tüketimi ve hareketsiz yaşam diyabete zemin hazırlıyor." dedi.

Hastanede, belirli aralıklarla diyabet taraması yapılacağı ifade edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DiyabetHastaneTaramaTavsiyeUyarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1