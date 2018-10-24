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14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne doğru

- Mersin'de 2020 yılında düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi için oluşturulan idari ofis törenle açıldı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Birçok insan dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'nin, Mersin'in potansiyelini daha iyi görecek ve belki de çok sayıda yatırımcıyı kente çekme imkanı bulacağız"

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne doğru
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MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, 2020'de Mersin'de düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne ilişkin, "Birçok insan dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'nin, Mersin'in potansiyelini daha iyi görecek ve belki de çok sayıda yatırımcıyı kente çekme imkanı bulacağız." dedi.

Elvan, kongre kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki bir binada oluşturulan idari ofisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye'de ilk kez düzenleneceğini vurguladı.

Kentin bilinirliğini artırmak için kongrenin son derece önemli olduğunu belirten Elvan, etkinliğin en geniş katılımla düzenlenmesi için çalışmalara idari ofisin açılışıyla başlanması gerektiğini söyledi.

Elvan, Mersin'in limon başta olmak üzere önemli bir turunçgil üretim kenti olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Üretmiş olduğumuz ürünlerin işlenmesi, sanayi ürününe dönüştürülmesi, katma değerinin artırılması ve daha çok gelir elde edebileceğimiz alanlara yönelinmesi gerekiyor. Türkiye'nin bir numaralı limon üreticisiyiz ama bu limonun işlenmesi gerekir. Limondan belki yüzlerce ürün elde edebilmemiz mümkün. Bunu sağlayabilmek için bu kongre önemli bir şans olacak. Birçok insan dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'nin, Mersin'in potansiyelini daha iyi görecek ve belki de çok sayıda yatırımcıyı kente çekme imkanı bulacağız."

Mersin'de üretim ve sanayinin gelişmesi için yeni organize sanayi bölgelerinin oluşturulduğunu belirten Elvan, "Önümüzdeki günlerde yeni organize sanayi bölgemizin yatırımcılarını sizlere tanıtacağız. 33 yatırımcımız Mersin'de yatırıma hemen başlayacak ve 5 bin kardeşimize iş ve aş sağlayacaklar. Onun da törenini inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da kongrenin hazırlıklarının ofis aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade ederek "Bu kongrenin ilimize birçok faydası olacak. Limon üretiminde zaten birinciyiz, turunçgil üretiminde de ikincilik, üçüncülüklerimiz var. Bu çerçevede bölgeye de hitap ediyoruz. Buradan ihracat gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu kongre ilin ve turunçgilimizin tanıtılmasına, yeni pazarların kurulmasına vesile olacaktır." dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz da kongreye 60 ülkeden 3 bine yakın katılımcı beklediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Elvan, Su, Kaçmaz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, idari ofisin açılışını yaptı.


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