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14 yıllık evlat hasretleri sona erdi

- Sakarya'da 14 yıldır evlat hasreti çeken çift, SAÜEAH Tüp Bebek Merkezi'ndeki tedavi sonrasında bir kız çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor

14 yıllık evlat hasretleri sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 14 yıldır evlat hasreti çeken çift, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Tüp Bebek Merkezi'ndeki tedavi sonrasında bir kız çocuğu sahibi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, SAÜEAH bünyesinde geçen yıl nisan ayında kurulan Tüp Bebek Merkezi’nin çalışmaya başladığı günlerde tedavisine başlanan hastalardan Hacer Kahya (36), 14 yıllık hasretin ardından tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı.

Hamilelik sürecinin ardından 11 Ocak'ta gerçekleşen doğumla sağlıklı bir kız bebek dünyaya getiren Hacer Kahya ve eşinin mutluluğunu merkezin klinik ve laboratuvar sorumlusu öğretim üyeleri de paylaştı.

Merkezin klinik sorumlusu Prof. Dr. Serhan Cevrioğlu, SAÜEAH Tüp Bebek Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı’nın ülke çapında altıncı, üç büyük şehir dışında aktif çalışan ilk tüp bebek merkezi olduğunu belirtti.

Cevrioğlu, merkezin çalışmaya başladığı ilk günlerden itibaren gebeliklerin oluşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, “Merkezimiz adına ve 14 yıldır evlat özlemi çeken ailemiz adına çok mutlu olduk. Hacer Hanım tüp bebek tedavimizle sağlıklı bir evlat dünyaya getiren ilk hastamız oldu." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Cevrioğlu, laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Nureddin Cengiz ile yeni doğan "Hira" bebek ve Kahya ailesini tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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