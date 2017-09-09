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148. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı

- Arap Birliği, İsrail'in BMGK'ya üye olma ve Afrika kıtasına nüfuz etme çalışmalarını engelleme yollarını görüşecek

148. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı

KAHİRE (AA) - Arap Birliğinin, 12 Eylül'de düzenlenecek 148. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine girme çalışmalarını ele alacağı bildirildi.

Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı açıklamada, birliğin salı günü düzenlenecek toplantısında ana gündem maddesinin Filistin meselesi olacağını söyledi.

"BMGK'nın hiçbir kararını tanımayan ve tüm kırmızı çizgileri çiğneyen bir ülke nasıl olur da konseye üye olmayı düşünür?" diye soran Ebu Ali, toplantıda yapılacak tartışmalar ve sunulacak karar tasarılarıyla İsrail'in Afrika kıtasına nüfuz etme ve BMGK'ye girme çalışmasını engellenme yollarının ele alınacağını dile getirdi.

Ebu Ali, toplantıda, Filistin meselesi ile Arap ulusal güvenliğini tehlikeye atacak İsrail-Afrika zirvesinin düzenlenmemesi için neler yapılabileceğinin de görüşüleceğini belirtti.

The Jerusalem Post Gazetesi, ağustosta yayımladığı bir haberde, Togo Cumhuriyeti'nde ekim ayında bir İsrail-Afrika zirvesi düzenleneceği ve İsrail'in 54 Afrika ülkesine zirveye katılmaları için davet göndereceğini duyurmuştu.

İsrail, 2000 yılından bu yana BMGK'ya üye olmaya çalışıyor. BMKG'ya geçici üye olabilmek için BM Genel Kurulu üyesi 193 ülkenin 3'te 2'sinin oyunu almak gerekiyor.


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Arap BirliğiBMGKIsrail
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