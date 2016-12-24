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15. İslam Ruhunun Dirilişi Konferansı

- Toronto'da düzenlenen uluslararası konferans, 10 binden fazla Müslümanın saf tuttuğu cuma namazıyla başladı - Konferans Basın Sözcüsü Naeem: - "Bu yıl konferansın ana teması olarak uyanışa dair Allah'ın kullarına verdiği sözün hangi şartlarda gerçekleşeceğini işleyeceğiz"

15. İslam Ruhunun Dirilişi Konferansı

TORONTO (AA) - Kuzey Amerika kıtasının en büyük İslami organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 15'incisi düzenlenen "İslam Ruhunun Dirilişi Konferansı", Kanada'nın Toronto kentinde başladı.

Toronto'daki Metro Convention Center'da 24 Aralık'ta sona erecek konferansa, Kanada'nın yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Malezya, Singapur, İngiltere, Endonezya ve Afrika ülkelerinden 24 konuşmacı yer alıyor. Etkinlik için dünyanın 350 kentinden katılımcılar kentte bulunuyor.

Konferansın katılımcıları ilk olarak cuma namazında bir araya geldi. Merkezin 20 bin kişi kapasiteli sergi alanının alt katı, cuma namazı için tahsis edildi. Katılanların çokluğu nedeniyle namaz için ayrılmayan yerler de Müslümanlarla dolup taştı.

İmam Zaid Shakir'in okuduğu hutbe ise cemaate duygu dolu anlar yaşattı. "Yapacak çok işimiz var ama kaybedecek vaktimiz yok." ifadesini kullanan Shakir'in hutbenin ardından yaptırdığı duaya, 10 bini aşkın Müslüman "amin" dedi.

- Türkiye'den ilk kez bir konuşmacı katılacak

İslam Ruhunun Dirilişi Konferansı'nın konuşmacı listesine, bu yıl ilk kez Türkiye'den de bir temsilci alındı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Şentürk, yarın "Gelenek mi İade mi? Normatif İslam'ın Eski Haline Getirilmesi" başlıklı konuşma yapacak.

Aralarında ABD'den Hüseyin Nasr, Muhammed Ninowy, Munir el-Kasım, Hamza Yusuf ve İngiltere'den Zahir Mahmud gibi isimlerin de bulunduğu organizasyonda, akşam farklı gruplar tarafından eğlence gösterileri sunulacak.

Metro Convention Center salonlarında sabahtan gece saatlerine kadar aralıklarla devam edecek konferansları izlemek isteyenlere kolaylık sağlamak için tesisin bir katı çocuk kreşi olarak düzenlendi.

Konferans ziyaretçilerinin yemek ihtiyacı için de binlerce kişiye hizmet vermek üzere her kültürden ve mutfaktan yiyeceğin satıldığı gıda bölümü oluşturuldu. Ziyaretçilerin vakit namazlarını kılabilmeleri için hazırlanan mescit ise organizasyon süresince açık kalacak.

Sergi alanına kurulan pazarda, kitaptan giyeceğe, süs eşyasından İslami evlilik organizasyonlarına kadar her alanda stantlar yer alıyor.

- "Olağanüstü ilgi görüyor"

Konferans Basın Sözcüsü Omair Naeem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferans fikrinin ilk kez 11 Eylül olaylarının ardından bir grup Müslüman gencin "Neler yapabiliriz?" sorusuna yanıt aramasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Aradan geçen 15 yılda organizasyonun olağanüstü ilgi görerek büyüdüğünü belirten Naeem, geçen yıl 25 binin üzerinde katılımcı olduğunu hatırlattı.

Dünyanın dört bir yanında insanlık dramları yaşandığını vurgulayan Naeem, "Bu yıl konferansın ana teması olarak uyanışa dair Allah'ın kullarına verdiği sözün hangi şartlarda gerçekleşeceğini işleyeceğiz." diye konuştu.

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İslam Ruhunun Dirilişi KonferansıKanadaToronto
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