15. İstanbul Bienali 16 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen "İstanbul Bienali", 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Bienali'nin ilkinin 1987'de gerçekleştiğini söyledi.

Bienalin dünyanın en güncel sanat etkinlikleri arasında yer aldığının altını çizen Eczacıbaşı, "(İstanbul Bienali) Uluslararası sanat çevrelerinin dikkatini Türkiye'ye çekiyor. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamını, sanatsal ve düşünsel üretimini destekliyor. Sanatçıların ve sanatseverlerin nefes alabileceği özgür bir üretim ve ifade platformu olarak 30. yılımızı geride bırakmanın sevinci içindeyiz." dedi.

Eczacıbaşı, İstanbul Bienali'nin en önemli hedefinin güncel sanat üretimine katkı sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 30 yıl boyunca İstanbul Bienali, yüzlerce yeni sanat eserine prodüksiyon desteğiyle katkı sağladı. İKSV olarak toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan kültürün, kalkınmanın da ana etkenlerinden biri olduğu inancıyla bu alandaki uluslararası iş birliklerimizi güçlendiriyor ve ülkemizin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde yine sponsorlarımızın, uluslararası kültür sanat kurumlarının ve değerli destekçilerimizin katkılarıyla bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etkinliğin ana sponsorlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da kültür ve sanatın toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu alanlara verdiğimiz desteği, bir öncelik ve sorumluluk addediyoruz. Bu sorumluluk duygusu, müzelerimizin ve sanat kuruluşlarımızın arkasındaki temel felsefeyi de oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Koç, 10 yıldır bienali desteklediklerine dikkati çekerek, "Sponsorluğumuzu sadece finansal destek sağlamanın çok ötesinde, stratejik bir işbirliği olarak görüyoruz. İstanbul Bienali'nin ve çağdaş sanat kültürünün zenginleşerek devam etmesi ve ülkemizin toplumsal kalkınmasını desteklemek adına katkılarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bienalin bu yılki "İyi Bir Komşu" temasına da işaret eden Koç, şunları söyledi:

"Hepimiz yaşayarak görüyoruz. Sınırların her geçen gün daha fazla sorgulandığı bir dünyayla, savaş ve gerginliklerin giderek tırmandığı zor bir dönemle karşı karşıyayız. Bu dönemde en büyük ihtiyacımız, gücünü kültürden ve evrensel değerlerden alan sanatın diline daha çok kulak vermektir. İnanıyorum ki, temel insani değerlerimizi kökten sarsan ve barışı gölgeleyen yabancılaşmaya karşı komşuluk, büyük bir kapı aralayabilir. İyi bir komşu savaş değil, kalıcı barış sebebi olabilir."

- 32 ülkeden 56 sanatçı



Serginin küratörlerinden Michael Elmgreen de komşuluk teması üzerine yıllardır çalışma yaptıklarını söyleyerek, "İnsanlar farklı biçimlerde, farklı birliktelikte yaşıyorlar. Haberlerden duyduğumuz, gördüğümüz farklı hayatlar, birliktelikler de var. Bienali de bu farklı birliktelikleri ele alacak şekilde hazırladık." dedi.

Elmgreen, sanatçıların mekanın özelliklerine göre eser ürettiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bienal sanatçılarımız pek çok kez İstanbul'a gelerek, mekanların mimari özellikleriyle sosyal işlevlerini de incelediler. Toplumdaki ana kurumlara eserlerle bir gönderme yaptık. Mekanlarda komşuculuk temasını kurgusal bir şekilde ele aldık. Ayrıca biz bu yıl bienale hazırlanırken Türkiye'nin komşuluk tavırlarını da izledik."

Bienalde bu yıl genç sanatçıların daha çok yer aldığının altını çizen Elmgreen, "Türkiye'den de genç sanatçılar çoğunlukla yer alıyor. Bazen gazete ve dergilerde okuyorum, 'Türkiye'de sanat hayatı bitiyor, galeriler kapanıyor' diye. Ben buna katılmıyorum. Dünyanın birçok yerinde galeriler açılır ve kapanır. Aslında uzun süre Türkiye'de yaşarsanız bu haberlerin spekülatif olduğunu görürsünüz. Gerçekten bu haberleri görünce üzülüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Küratör Ingar Dragset ise bienale 32 farklı ülkeden 56 sanatçının katıldığına vurgu yaparak, "Komşuluk kavramı etrafında 40 soruyla eserleri oluşturduk. Sanatçılar mekanların mimari özelliklerine göre de özel eserler ürettiler. Özellikle eserlerde mimari özellikleri açıklamaya çalıştık ve açık heykel enstalasyonları yaptık. Aynı zamanda bazı sanatçıların eserlerinde Osmanlı'dan da izler görülecek." ifadelerini kullandı.

Sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünlü'nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali'nin "Kamusal Programı" kapsamında ise sempozyum, film gösterimleri, atölye çalışmaları, İstanbul'un göçmen ve yerleşik müzisyenlerinin bir araya gelerek yapacakları doğaçlama performanslar, çocuklar için animasyon ve tasarım atölyeleri gibi pek çok farkı etkinlik düzenlenecek.

Farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikayelerin anlatıldığı 150 eserin yer aldığı bienal, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere 6 farklı mekanda gerçekleştirilecek.

İstanbul Bienali 12 Kasım 2017 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

