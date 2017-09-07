1,5 milyon kişi

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Turizm pastasından bugüne kadar hak ettiği payı alamayan Gaziantep, sene başında hayata geçirilen "Şimdi Gaziantep Zamanı" projesiyle, geride kalan 8 aylık dönemde yerli ve yabancı 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültürel değerlerini gastronomiyle birleştirerek son yıllarda önemli turizm geliri elde etmeyi arzulayan Gaziantep, sene başında "turizmde hasat zamanı" diyerek başlattığı "Şimdi Gaziantep Zamanı" projesinin meyvelerini almaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla bir yandan sosyal medyada tanıtım atağına gidilirken, diğer yandan birçok büyükşehirde bilboardlar aracılığıyla tatile çıkmayı planlayanlara neden bölgeye gelmeleri gerektiği anlatıldı.

Gastronomi alanı başta olmak üzere kültürel mirasını sınır ötesine de taşıyan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "lokomotif kenti" Gaziantep, bu yıl ağırladığı turist sayısıyla rekor kırıyor. Daha önceki yıllarda 1 milyona bile ulaşamayan Gaziantep, proje sayesinde geride kalan 8 ayda 1,5 milyon ziyaretçiye yöresel lezzetler sunup, kültürel yolculuğa çıkardı.

- Hedef 3 milyon

Fatma Şahin, sezon öncesinde "Şimdi Gaziantep Zamanı" adı altında kampanya başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda önemli bir tanıtım hamlesi gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, projenin oldukça iyi sonuçları olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya ayağının da unutulmadığı proje kapsamında Türkiye'deki büyükşehirlerde "Neden Gaziantep" sorusuna cevap veren bilboard çalışmasını hayata geçirdiklerini anlatan Fatma Şahin, bu çalışmada kentteki kültürel mirasın, toprak zenginliğinin, müzelerin ve diğer zenginliklerin anlatıldığını vurguladı.

Bu anlamda gastronominin de önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Şahin, "İstiyoruz ki kültürün, sanatın merkezi olalım. Geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıyalım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, proje kapsamındaki turist sayısının oldukça sevindirici olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda 1,5 milyon turist sayısına ulaştık. Yıl sonunda 3 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen yıl çok düşük bir turist sayısı vardı. Şimdiye kadar böyle bir turist sayısına Gaziantepimizde ulaşamamıştık. Hatta önceki yıllarda 1 milyonu görememiştik. Eylül ayında da çok büyük bir atılım daha bekliyoruz. İnşallah Gaziantep turizm pastasında hak ettiğini alacak."

- Otellerdeki doluluk

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ise kentin 2017'de oldukça bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kentteki müzelerin yanı sıra hayvanat bahçesi, kültürel değerler ve alışveriş merkezlerinin turizm hamlesine katkı sağladığını anlatan Öztürk, "Yıl sonunda hedeflerimizi yakalayacağımıza olan inancımız her geçen gün artıyor. Önceki yıllara göre oldukça iyi durumdayız. Eylül ve ekim aylarında ziyaretçi sayımızın daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'e hemen her gün çok sayıda organizasyon turunun geldiğini belirten Mehmet Bülent Öztürk, "Otellerimizin rezervasyonları genelde yüzde 100 civarında oluyor. Havaların serinlemesiyle birlikte daha çok turist ağırlayacağız ve tur organizasyonlarının artmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.