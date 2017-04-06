"15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi" Konferansı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, "15 Temmuz'da ülkemiz üzerinde haince bir oyun oynandı. Burada amaç ülkemizi yok etmek ve parçalamaktı. Hainler öyle bir plan yapmışlar ki bir günlük bir çalışma değildi bu. O gece bizim de üzerimizden helikopterler uçtu. Bize de mermi attılar." dedi.

Türk Ocakları Derneği Muğla Şubesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi" konulu konferansta konuşan Vali Çiçek, 15 Temmuz'un Muğla için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

15 Temmuz'u bizzat yaşadığını belirten Çiçek, "15 Temmuz'da ülkemiz üzerinde haince bir oyun oynandı. Burada amaç ülkemizi yok etmek ve parçalamaktı. Hainler öyle bir plan yapmışlar ki bir günlük bir çalışma değildi bu. O gece bizim de üzerimizden helikopterler uçtu. Bize de mermi attılar." diye konuştu.

- "Gerekirse bu uğurda canımızı veririz dedik"

Muğla halkının 15 Temmuz gecesi tek yürek olduğunu ifade eden Çiçek, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin hainlere geçit vermediğini anlattı.

Vali Çiçek,15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunu hatırlatarak, "Bizim o gece önceliğimiz Marmaris'te Cumhurbaşkanımızı korumak ve güvenliğini sağlamaktı çünkü ülkemizin başı giderse Türkiye giderdi. Bu nedenle Muğla ve Marmaris'in 15 Temmuz tarihinde önemli bir yeri vardır. Biz Marmaris'te Cumhurbaşkanımızı yüreğimizle, silahımızla korumak için yola çıktık. 'Gerekirse bu uğurda canımızı veririz.' dedik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanını güvenli bir şekilde Muğla'dan yolcu ettiklerini ancak ilerleyen saatlerde otele saldırı girişiminin olduğunu anımsatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Asker kılıklı ihanet çeteleri Cumhurbaşkanımızın otelde olduğunu düşünerek milletin helikopterlerini ve silahlarını bize ve Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmaya çalıştılar. Bu sırada Jandarma Komutanımız da kriz merkezine gelerek, 'Bizim o askerlerle hiç bir bağlantımız yok, tamamen sizlerle beraberiz' dedi. Sahil Güvenlik de aynı durumdaydı. Emniyetteki bütün arkadaşlarımız gece boyu canla ve başla ellerindeki var olan silahlarıyla, bütün gücüyle sonuna kadar mücadele ederken, tüm güvenlik ekibimizle olay gecesinin sabahından itibaren darbeci askerlerin bulunması için canla başla operasyonlar düzenledik. Sonuç olarak orada da başarılı olduk."

- "İhanet edenler yargı önünde hesabını veriyor"

Marmaris'te Cumhurbaşkanını kaçırmak veya öldürmek niyetiyle helikopterleriyle, silahlarıyla ellerindeki planlarıyla tüm güçleriyle son noktayı koymaya gelen suikast timine gereken cevabın misliyle verildiğini vurgulayan Çiçek, bu nedenle darbeci askerlerin ormana kaçtığını hatırlattı.

Darbeci askerleri taşıyan helikopterlere o gece el konulduğunu vurgulayan Çiçek, "Elimizde o helikopterleri düşürecek gücümüz olmamasına rağmen el koyduk. Marmaris'te benim polisim bir taraftan yerdeki o canilere ateş etti bir taraftan da kurşun yağdıran helikopterlere ateş etti. İki polisimiz şehit oldu. Vatandaşlar da geldi bizimle orada tek yürek oldu. Biz bu helikopterlere yakıt verdirmeyerek el koyduk." dedi.

Helikopterlere el konulması için Bodrum ve Dalaman'daki komutanları 15 Temmuz gecesi tek tek aradığını söyleyen Çiçek, "Ben o gece o komutanlara tek tek telefon ettim. O komutanların içinde kahramanlar da var, ihanet içerisinde olanlar da var. İhanet edenler de yargı önünde hesabını veriyorlar." diye konuştu.

Vali Çiçek, olaya karışan suikast timinin özel harekat polisleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla kısa sürede yakalandığını anımsattı.

Konuşmanın sonunda konferansa katkılarından dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Vali Amir Çiçek'e plaket takdim etti.

Konferansa, vali yardımcıları Fethi Özdemir, Ahmet Ertürk, Mehmet Fikret Çavuş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Türk Ocakları Derneği Muğla Şube Başkanı Hüseyin Akar, il müdürleri ile dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.