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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- ATB Başkanı Faik Yavuz: - "Ülkemize bu kanlı kalkışmayı yapanlar elbette ki Türk adaleti önünde hak ettikleri cezayı alacaklar ve hesap vereceklerdir. Dileğimiz ülkemizin bir daha böylesine menfur saldırılara uğramamasıdır"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Ülkemize bu kanlı kalkışmayı yapanlar elbette ki Türk adaleti önünde hak ettikleri cezayı alacaklar ve hesap vereceklerdir. Dileğimiz ülkemizin bir daha böylesine menfur saldırılara uğramamasıdır." ifadesini kullandı.

Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasında zor günleri el ele vererek aşmayı, açılan yaraları sarmayı çok kısa sürede tamamladığını vurguladı.

Bu kalkışmaya ilk büyük tepkiyi iş dünyasının verdiğine işaret eden Yavuz, 15 Temmuz gecesi, kanlı bir kalkışmayı planlayan ve uygulamaya koyanların hedeflerinin çağdaş, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak olduğunu bildirdi.

Yavuz, başta sağduyulu vatandaşlar olmak üzere, siyasi partiler, iş dünyası ve ülkesini seven güvenlik güçlerinin el ele vermesiyle teröristlerin bu hayallerinin boşa çıkarıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aradan geçen sürede çete artıkları yapılan operasyonlarla tek tek ele geçirilmektedir. Ülkemizin tüm yönetim kadrolarına sızarak, hain hedeflerine ulaşmak isteyenlerin bir kısmı bu kaçınılamaz sonuç karşısında çareyi ülkemizden kaçmakta bulmuşlardır. O günlerden bugüne geldiğimizde, bu çete kalıntılarını temizlemek üzere yürütülen mücadele aralıksız ve soluksuz bir şekilde sürdürülmektedir. Yargı sürecinde, suçluların ifadelerine yansıyan sözlerine bakıldığında Türkiye'nin ne kadar büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemize bu kanlı kalkışmayı yapanlar elbette ki Türk adaleti önünde hak ettikleri cezayı alacaklar ve hesap vereceklerdir. Dileğimiz, ülkemizin bir daha böylesine menfur saldırılara uğramamasıdır."

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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüAnkara Ticaret BorsasıATBFaik Yavuz
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