İSTANBUL (AA) - İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuya ilişkin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, halkın, Cumhurbaşkanının, parlamentonun, hükümetin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.

Bilecik, darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitleri bir kez daha saygı ve minnetle anarak, şunları aktardı:

"Bu hain girişimin hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, 'demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir.' Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, güvenlik, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz’un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir. TÜSİAD olarak bu süreçte evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde emek vermeye devam edeceğiz."





- "Şanlı kahramanlık destanı"





Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) de yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da, Türk tarihinin en karanlık ve alçakça ihanetinin yaşandığı bir gün olduğu belirtilerek, "Asker kılığına girmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristler, bu milletin silahlarını yine bu millete doğrultarak 250 vatan evladını şehit etmiş, 4 binden fazla kardeşimiz gazi olmuştur. 15 Temmuz bu kara sayfanın yanında 80 milyon vatandaşın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği, vatanı ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmediği bir şanlı kahramanlık destanına da sahne olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Bu destanı yazan Türk Milleti'nin aradan geçen 2 yıl içinde birliğini, beraberliğini muhafaza ettiği, kurumlarıyla ve her ferdiyle devletine sahip çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte hem özel sektör hem kamu kurumları hem de mensubu bulunduğumuz medya tek ses olmuş, hainlerin karşısına dimdik durmuştur. 15 Temmuz gecesi yazılan destandan sonraki 2 yıl boyunca da hiçbir milletin ve devletin başaramayacağı şekilde Türk milleti devletiyle ve özel sektörüyle ayağa kalmış, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatını da hedef alan bu hain girişimin amacına ulaşmasına izin vermemiştir. Türk milleti 24 Haziran seçimleriyle demokrasiye bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiş, rekor bir katılımla sandık başına gidip dünyaya örnek olmuştur. Bugün yeni yönetim sistemimiz ile daha güçlü olarak yeni hedeflere doğru hep birlikte yol alacağımıza inanıyoruz. İçeride ve dışarda FETÖ'den PKK/PYD'ye kadar terör örgütlerinin ülkemize yönelik en ufak bir tehdidi kalmaması için yürütülen mücadelede devletimizin yanında olduğumuzu bildiririz."





- "Yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz"





Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu ise 15 Temmuz’da sergilenilen dik duruşla dünyaya örnek olunduğunu belirterek, "Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı değişim ve büyüme, İslam dünyasında öncü konumda olması, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyaya karşı gösterdiği dik duruş herkesi rahatsız edici duruma geldi. Büyümemize tahammül edemeyen dış güçlerin içimizdeki hain FETÖ örgütüyle bir olup kalkıştığı alçak girişim kısa sürede liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde halkımızın desteğiyle atlatıldı." ifadelerini kullandı.

Kuzu, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Türkiye'ye duyulan güven sayesinde hain kalkışmanın izlerinin kısa sürede aşıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"İş dünyasının siyasi iktidarımıza güvenle yatırımlarına devam etmesi bu süreci az yarayla atlatmamızı sağladı. Son 2 yılda ülke ekonomimiz büyümeye, gelişmeye devam etti. Ülkemizin üstüne oynanan böylesi kirli oyunları dünyada Türkiye’den başka hiçbir ülke kolay atlatamazdı. Ülkemiz birlik ve beraberlik örneğiyle 15 Temmuz gecesi destan yazdı. Hain kalkışma sonucu yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzu Grup olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bölmeye çalışan hainlere karşı liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a inancımızla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza ara vermeden devam edecek, kalkınmamız adına elimizden ne gelirse yapmayı sürdüreceğiz."