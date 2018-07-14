ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını belirterek, "Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da içeriden ve dışarıdan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığının ilelebet hatırlanacağını vurguladı. O gün silahlarla başarılı olamayanların ekonomi cephesinde Türkiye'yi yenebileceklerini zannettiklerini ancak beklentilerinin kursaklarında kaldığını kaydeden Özdebir, Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016 yılını yüzde 2,9'luk büyümeyle kapattığını hatırlattı.

Özdebir, bu süreçte Türkiye'de imalat gerçekleştiren sanayicilerin de üretimden vazgeçmediğine dikkati çekerek, "İmalat sanayisi, kısa bir dalgalanmadan sonra ekim ayından itibaren 15 Temmuz'un yıkıcı etkilerinden kendini sıyırmayı başarmıştır. Hiç kuşkusuz bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıyı gösterebilecek ülke sayısı oldukça sınırlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hükümetin ve özel sektörün uyum içinde yüksek bir büyümeyi tesis ettiğinin altını çizen Özdebir, 24 Haziran'da da bir demokrasi sınavından başarıyla geçildiğini, milletin bu siyasi tercihi sonrasında siyasi istikrarın artacağını, belirsizlik ortamının azalacağını ve buna bağlı olarak daha güçlü bir ekonomi için uygun bir ortamın tesis edileceğini bildirdi.

Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı karar almanın sağlanacağını ve bürokratik süreçlerden kaynaklı kayıpların ortadan kalkacağını vurgulayarak, Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için en uygun ortamın ortaya çıkacağını ifade etti.

ASO olarak yeni dönemde Türkiye'nin hedeflerine ulaşması ve dünyada hak ettiği yeri alması için hükümetin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek teknolojinin de başkenti yaptığımız Ankara'yı, iki yıldır yürüttüğümüz kampanyalarla istihdamını en çok artıran üçüncü il yapmayı da başardık. Bundan sonraki süreçte de hem Ankara hem de ülkemiz için yatırım ve üretim yapmaya devam edeceğiz. Biz ASO olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımız sürecek. Bu hain girişimi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız."