ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bizler, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleriyiz. Milli seferberlik şuuruyla ülkemize yönelen tüm tehdit ve taarruzların karşısında, bulunduğumuz mevzide görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da omuz omuza mücadele veren Türk milletinin birbiriyle kenetlendiğini ve devletin daha da güçlendiğini vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi sadece milli iradeyi değil, ekonomiyi de hedef aldığına işaret eden Baran, ekonominin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunun 16 Temmuz sabahı net şekilde görüldüğüne dikkati çekti. Baran, "İçimizdeki hainleri temizlemiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki tüm kesimlerin 15 Temmuz darbe girişiminden önemli dersler çıkardığını belirten Baran, teröristlerin vatandaşa kurşun sıkarken, bomba atarken insanların siyasi görüşüne, memleketine, mezhebine, meşrebine, inancına bakmadığını, vatandaşın da hangi siyasi görüşten olursa olsun yek vücut FETÖ'cü hainlerin karşısında dimdik durduğunu bildirdi.

Baran, Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşananlarla birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhunun ölmediğini, milletimizin gerektiğinde birbirine sımsıkı kenetlendiğini ve vatan uğruna canını feda etmeye hazır olduğunu gördük. Türkiye kökü dışarıda, dalları içeride teröre, oluşturulmaya çalışılan krizlere rağmen, bu coğrafyanın ortasında, köklü geçmişiyle ekonomik ve sosyal gelişmişliğiyle siyasal yapısıyla bir istikrar adası olarak varlığını muhafaza ediyor. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlarla milletimiz Türkiye için kaos hesapları yapanlara gereken cevabı verdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Her değişim sürecinde olduğu gibi direnenler ve engellemek isteyenlere rağmen milletimizin kararlılığı ve sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle yeni sistemin Türkiye'yi çok daha iyi noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz. ATO olarak içinden geçtiğimiz zor dönemi atlatmak için üzerimize düşen görevlerin farkındayız. Bizler, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde ekonomik cephenin neferleriyiz. Milli seferberlik şuuruyla ülkemize yönelen tüm tehdit ve taarruzların karşısında, bulunduğumuz mevzide görevimizin başındayız. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak ve darbeye karşı durmak için şehit düşen demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın."



