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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Millet iradesi her zaman en büyük güç olacak"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, millet iradesinin her zaman en büyük güç olacağını belirtti.

Palandöken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin demokrasiye olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ve bundan böyle de her zaman onun koruyucusu olacağını vurguladı. Millet iradesinin her zaman en büyük güç olacağının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gününün akşamında Cumhuriyet ve rejim düşmanlarının işgal ve darbe girişimine şahit olduk. Tarihi, vatan topraklarını korumak için savaşmış, zaferlerle dolu olan ülkemizde bu girişimin başarısız olmasının en büyük nedeni milletimiz ve onun sarsılmaz kararlılığı olmuştur. Cumhuriyet ve demokrasinin her zaman koruyucusu olan milletimiz, sokaklara çıkarak üzerine düşen görevi cesaretle ve korkusuzca yerine getirmiştir. Zor şartlarda kazanılan bu vatanı ve kurulan bu Cumhuriyeti, masum güvenlik güçlerimizi de kirli amaçlarına alet ederek yıkmaya çalışan hainlere hak ettikleri karşılık verilmiştir. Milletin hür ve özgür iradesine dayanan demokrasi en büyük güvencemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde ne bir ülkeden ne de milletin söz hakkından bahsedilebilir."

Vatanı ve demokrasiyi korumak adına o gece esnafın da sokaklara çıktığına işaret eden Palandöken, şehitlerden 51'inin esnaf olduğunu hatırlattı.

Palandöken, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüTESKTürkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
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