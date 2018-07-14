ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi iş dünyasını da kenetlemiştir. İş dünyası olarak tek vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İki yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun gecelerinden birinin yaşandığını ifade eden Koloğlu, bu uzun, karanlık gecenin millet olarak el ele verilerek, birlik ve beraberlikle aşıldığını vurguladı. Koloğlu, şunları kaydetti:

"Milletin iradesini hiçe sayan, vatan haini teröristler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, sayın Cumhurbaşkanımızın sergilediği kararlı, dirayetli duruş ve meydanlarda nöbet tutan aziz milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlikle engellendi. Ülkesine ve demokrasiye sahip çıkarak bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Milletin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi iş dünyasını da kenetlemiştir. İş dünyası olarak tek vücut demokrasiye sahip çıktık, her zaman, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz."