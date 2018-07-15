ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak "Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız. Böylece bu kutsal ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Mandal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain kalkışmanın 2. yılında, insanlık dışı girişimin tüm aktör ve destekçilerini TÜBİTAK olarak lanetlediklerini vurguladı.

Türk milletinin, 15 Temmuz'da vatanına, değerlerine, milli iradesine, devletin birlik, bağımsızlık ve bekasına hayatı pahasına sahip çıkma azim, kararlılık ve gücünde olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğine işaret eden Mandal, "Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, darbe girişiminin çok daha ötesinde kötü emeller taşıyan bu girişime, o gece gereken yanıtı layıkıyla vermiştir. Başta bilim ve teknoloji olmak üzere, her alanda güçlü ve lider bir ülke olma amacıyla politika ve faaliyetlerine yön veren TÜBİTAK, bu hedefe ülkemizi taşımak için var gücüyle çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda milletçe el ele verip kenetlenildiği zaman, başarılamayacak hiçbir şey olmadığına inandıklarını belirterek FETÖ darbe girişiminde olduğu gibi, ülkeyi karanlığa, çatışmaya sürükleyecek her türlü etkene omuz omuza verip karşı durulduğu ve bilim, teknoloji, sanat, edebiyat gibi alanlarda proje ve çalışmalara odaklanıldığında Türkiye'nin önünde hiçbir gücün duramayacağını kaydetti.

TÜBİTAK'ın gençlere, çocuklara, ailelere bilim ve teknolojinin yeşereceği ortamları hazırlamak için şimdiye kadar var gücüyle çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Mandal, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, bilim ve teknoloji alanındaki amiral gemisi TÜBİTAK. Bu durum, hain terör örgütü FETÖ'nün kurumumuza sızmak için gösterdiği çabanın nedenini açıkça gözler önüne sermektedir. TÜBİTAK, FETÖ ile mücadeleyi en erken başlatıp en yoğun biçimde sürdüren kurumların başında gelmiştir. Bünyesindeki hain unsurlardan temizlenen yeni TÜBİTAK, 2023 hedeflerine doğru yepyeni proje ve çalışmalarla ülkemizin bilim, teknoloji, yenilik camiasına önderlik etmektedir. Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla ülkemizin gücüne güç katacağız. Böylece bu kutsal ülke için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ve canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Milletimizin ve devletimizin birlik, bağımsızlık ve bekasına canı pahasına sahip çıkan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi ve kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."







