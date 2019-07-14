ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle ilgili, "Demokrasimize ve milletimizin egemenliğine yönelik yapılan bu hain saldırıya karşı ortak tutum gösteren halkımız; demokrasiye, anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üç yıl önce hain bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Demokrasimize ve milletimizin egemenliğine yönelik yapılan bu hain saldırıya karşı ortak tutum gösteren halkımız; demokrasiye, anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını açıkça ortaya koymuştur. Bu irade, Türk Milleti'nin demokrasiye ve egemenliğine daima sahip çıktığının en büyük göstergesidir."

- "Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum"

Ülkedeki birlik ve beraberlik ruhuyla daha güçlü bir Türkiye için özveriyle çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Akkol, "İşverenler olarak ülkemize duyduğumuz güvenle, bugün olduğu gibi gelecekte de ekonomik büyümemizi, küresel rekabet gücümüzü ve sanayimizi daha da güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şahsım ve Konfederasyon'umuz adına geçmişten bugüne ülkemiz için kahramanca mücadele veren şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.