Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi food istanbul Dinamo Kiev Teknik Direktörü Serhiy Rebrov Trump Towers
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Hedef büyüttüler
Hedef büyüttüler
Genişbant seferberliği
Genişbant seferberliği
2020’de Yollarda!
2020’de Yollarda!
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker: - "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tarihimizi kahramanca yazanları, vatanı ve milleti uğruna vücudunu siper eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" - "Bu vatan size daima borçlu kalacaktır"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tarihi kahramanca yazanları, vatanı ve milleti uğruna vücudunu siper eden tüm şehitleri, rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bu vatan size daima borçlu kalacaktır." ifadesini kullandı.

Şeker, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine, inanç ve kararlılıkla karşı koyduğuna işaret eden Şeker, tarihten miras alınan milli mücadele ruhuyla o gece ülkeye, egemenliğe ve demokrasiye sahip çıkışının destanının yazıldığını vurguladı.

Şeker, milletin inanç ve cesaretinin, gençlerin umudu ve meşalesi olacağını ve yollarını aydınlatacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası emperyalistlerin taşeronu olan FETÖ yapılanmasının, ülkemizin özellikle nitelikli insan kaynağının emeğini ve gücünü kötü emellerine alet ederek, heba etmesinden tüm toplum katmanlarımızın çıkarması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; bu ders çıkarımı gerçekleşmediği takdirde benzer haince teşebbüs ve karanlık olayların tekrarı kaçınılmazdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tarihimizi kahramanca yazanları, vatanı ve milleti uğruna vücudunu siper eden tüm şehitlerimizi, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor uzun ömürler diliyorum. Bu vatan size daima borçlu kalacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüMuzaffer ŞekerTÜBA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5