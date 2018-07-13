"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Türkiye'miz, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmayı ve geleceğe umutla bakmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Yenigün, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da bir dönüm noktasından geçtiğini vurgulayan Yenigün, "Ülkesi uğruna can vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyoruz. Tüm 15 Temmuz kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasimize ve birliğimize kast edenleri bir kez daha kuvvetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Türkiye'miz, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmayı ve geleceğe umutla bakmayı başarmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu zorlu dönemi geride bırakmanın mutluluğunun yaşandığına işaret eden Yenigün, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin maruz kaldığı darbe girişiminde, başta vatandaşlarımız olmak üzere, Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumumuzun tüm kesimleri demokrasimize sahip çıkarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu sürecin barış ortamının sağlanması, demokratik standartların yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve kalıcı toplumsal refahın inşası yolunda çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede olağan döneme geçişin ve bekleyen yapısal reformların gündeme alınmasının en önemli adımlar olacağına inanıyoruz."

- "Halkın gücünün üstüne güç yoktur"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç da yaptığı açıklamada, halkın gücünün üstünde hiçbir güç olmadığını ve şanlı Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazdığını bildirdi.

Erkoç, şunları kaydetti:

"Hainlerin kurşunlarına, bombalarına hedef olan, tankların altında ezilerek hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yazdığı demokrasi destanıyla vatanına, bayrağına, demokrasisine sahip çıkan, hainleri geri püskürten gazilerimize ve kahraman milletimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de MASFED olarak çalışmaya, paylaşmaya, ülkemize, ekonomimize katkı sunmaya var gücümüzle devam edeceğiz."