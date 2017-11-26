- "15 Temmuz eleştirilerinde ciddi fark var"

KOPENHAG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumu için Danimarka'da bulunan AKPM Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, AKPM'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan eleştirilerde ciddi değişim gözlendiğini, Türkiye'ye yönelik olumlu bakış açısının hakim olmaya başladığını belirtti.

Danimarka'nın 15 Kasım'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin dönem başkanlığını devralması üzerine, başkent Kopenhag'daki Christiansborg Sarayı'nda AKPM oturumu düzenlendi.



Küçükcan, oturumla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'da artan aşırı sağ ve popülist söylemlerin Avrupa'nın zararına olduğunu vurgulayan Küçükcan, Almanya, Avusturya ve Fransa'daki seçimlerden örnekler vererek "Avrupa’daki seçimlere baktığımızda, aşırı sağın, popülist söylemin Avrupa’yı içine kapatan bir siyasi anlayışın var olduğunu görüyoruz." dedi.

Küçükcan, ülkelerinde parlamentoya giren, aşırı sağ görüşlü ve popülist söylemleriyle öne çıkan parlamenterlerle ilgili, "Bu parlamenterlerin bir kısmı, seçilenler, buralara da geliyorlar. Bunlar tabii negatif bir hava yaratıyorlar." diye konuştu.

- "AKPM işleyişini gözden geçirmeli"



AKPM’nin işleyişini gözden geçirmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını kaydeden Küçükcan insan hakları konusundaki gelişmelerin olumlu olmadığını vurguladı.

Küçükcan şunları söyledi:

"Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde yapılan bütün konuşmalarda şunu görüyoruz. Avrupa'nın geleceği, demokrasimizin geleceği insan hak ve özgürlükleriyle ilgili gelişmelerin aldığı seyir çok pozitif değil. Herkes kaygılı. Örneğin son yapılan seçimlerde, sosyal medya üzerinden operasyonlar yapıldı. Bazı ülkelerin seçimlerine diğer ülkelerin müdahil olduğu, sonuçları bile değiştirecek durumların olduğu belirtildi. Aynı şekilde Avrupa’da ciddi bir popülist zihniyetin ortaya çıktığı, bu popülist zihniyetin normalde evrensel değerlerle zıtlık teşkil ettiği söyleniyor. Bu bir kaygı meselesi, dolayısıyla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi şu konuda hemfikir, artık biz bu kurumun işleyişini bir gözden geçirmeliyiz. Bu kurumun işleyişini gözden geçirmeliyiz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin saygınlığını devam etmek istiyorsak, yeniden bir gözden geçirme süresi içerisine girmeliyiz, yoksa önümüzdeki yıllarda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin saygınlığı, ihtar gücü gittikçe azalır. Bunu açık ve net insanlar görmeye başladılar. Bu adımlar da atılmaya başlandı.”



- "15 Temmuz eleştirilerinde ciddi fark var"



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından AKPM'de Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltildiğini hatırlatan Küçükcan, bu eleştirilerin olumlu yönde değiştiğini söyledi.

Küçükcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKPM'de, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ile ilgili tartışmalarda çok sert çıkışlar vardı. Ama biz 1 yıldır bütün olayları muhataplarımıza neredeyse günü gününe anlatıyoruz. Gelişmeleri tek tek izah ediyoruz. Yani 15 Temmuz sonrasındaki Türkiye aleyhtarlığıyla veya dilin sertliğiyle bugünkü arasında ciddi bir fark olduğunu söylemeliyim. Muhataplarımıza anlattıkça, onların Türkiye'ye bakışlarında daha pozitif bir yönde ilerleme olduğunu görüyoruz. Ama daha tabii iş bitmedi, biz Türkiye’deki pozitif gelişmeleri anlatırken, burada bazıları özellikle PKK ve FETÖ olmak üzere ve onları kullanan çevreler, Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürüyorlar."



- Rus üyeler

Rusya'nın AKPM'ye üye göndermediğini ve bu üyelerin yeniden AKPM’ye gelmesi için çalıştıklarını açıklayan Küçükcan, "Rusya üyelerini çekmiş durumda. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine üye göndermiyor. Bu üyelerin tekrar gelmesi için bir çalışma var. Çünkü çok önemli bir ülke Rusya. Rusya olmadığı zaman konseyin çalışmaları, bir anlamda aksıyor." diye konuştu.



- UETD Danimarka'ya ziyaret

Küçükcan, AKPM'deki oturumun ardından Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka şubesini ziyaret etti. Burada UETD Danimarka yönetimi tarafından karşılanan ve birliğin çalışmaları hakkında bilgi alan Küçükcan'a, Danimarka'daki Türk toplumunun yaşadığı sorunlar iletildi.



