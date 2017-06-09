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"15 Temmuz Fotoğraf ve Video Yarışması"

- 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma, yaşanan hain darbe girişimini ve bu girişime karşı verilen milli mücadeleyi gözler önüne serecek

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Unutmamak için: O an!" sloganıyla düzenlenen "15 Temmuz Fotoğraf ve Video Yarışması", yaşanan hain darbe girişimini ve bu girişime karşı verilen milli mücadeleyi gözler önüne serecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışma, fotoğraf ve video olmak üzere iki kategoriden oluşacak.

Yarışmaya, 15 Temmuz gecesi yaşananlar, darbe girişimine karşı verilen mücadele ve girişimin arkasında bıraktığı izleri anlatan fotoğraf ve videolar kabul edilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışma başvuruları, her iki kategoride de 1 Temmuz 2017, saat 23.00'e kadar yapılacak.

Fotoğraflar, çevrimiçi olarak "http://tfsfonayliyarismalar.org" adresinden, videolar ise transfer linkine yüklenerek "15temmuzvideo@ibb.gov.tr" adresi üzerinden iletilecek.

Yarışmada, 18 yaş ve altı katılımcıların başvuruları da kabul edilirken, fotoğraf ve videolar, seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirilecek ve ardından sonuçlar açıklanacak.

Fotoğraf kategorisi Hayati Şentürk, İhsan İlze, Murat Gür, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Süleyman Gündüz, Şevket Dedelioğlu ve Zeynep Bayramoğlu tarafından, video kategorisi ise Adnan Uludağ, Banu El, Emrah Öncü, Osman Nail Doğan, Seyhan Koç, Şevket Dedelioğlu, Yunus Göksu'nun değerlendirmesinden geçecek.

Yarışmada, her iki kategoride ayrı ayrı belirlenecek olan birincilere onar bin lira, ikincilere 7 bin beşyüzer lira, üçüncülere ise beşer bin lira verilecek.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ve 15 Temmuz Derneği Özel Ödülü'ne layık görülen eser sahiplerine üçer bin, üçer mansiyon sahibine ikişer bin ve satın alma eserlerinin sahiplerine ise beşyüzer lira ödül takdim edilecek.

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15 Temmuz Derneği15 Temmuz Fotoğraf Ve Video Yarışmasıİstanbul Büyükşehir Belediyesi
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