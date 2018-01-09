15 Temmuz gazisi, FETÖ davalarının yakın takipçisi

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN KULAOĞLU - UĞUR SAMET AVCI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnirken bacağından vurulan dekorasyon ustası İlhan Yılmaz, haftanın beş günü İstanbul'da görülen FETÖ davalarını takip ediyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla evinde bulunan 10 metre uzunluğundaki Türk bayrağını alarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini söyledi.

Köprüde darbeci askerlerin ateş açması sonucu bazı vatandaşların yaralandığını ve şehit olduğunu anlatan Yılmaz, "Köprüde şehitleri ve yaralıları taşıdık. Yaralılara ilk müdahaleyi yapıyorduk. Yaraları fazla kanamasın diye üzerimizdeki kemerleri ve tişörtleri çıkararak baskı uyguluyorduk. Dokuz şehit ve 17 gazi arkadaşımızı taşımak bana nasip oldu. Yaralılar daha sonra otomobillerle ve motosikletlerle hastaneye taşınıyordu. Gişelerde bir yaralı arkadaşı taşırken ben de vuruldum." dedi.

- Vücudunda 16 şarapnel parçasıyla yaşıyor

Bacağından vurulduğunu ve 24 şarapnel parçasının vücuduna isabet ettiğini kaydeden Yılmaz, ameliyatlarda 16 şarapnel parçasının bacağından çıkarılamadığını ifade etti.

Gazi Yılmaz, darbe girişiminin ardından İstanbul'da görülen FETÖ davalarını takip etmeye başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben bu davaları 3 aydan beri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ve Silivri'de, elimden geldiği kadar, bazen ailemle bazen tek başıma takip etmeye çalışıyorum. Çanakkale'de savaşan dedelerimizin ve gazi olanların bugünkü gibi televizyon kanallarına çıkıp röportaj yapma şansı yoktu. Bu davaları takip ederek, bütün dünyanın bir olup da Türkiyemizi bölme hayallerine devam ettiğini televizyon kanalları ve diğer iletişim araçlarını kullanarak dünyaya daha güzel anlatabiliriz. İnsanlar da buraya gelerek sanıkların ne şekilde yalan söylediklerini bire bir görsünler. Keşke bütün insanlar davalara değer vererek gelse. Şehit yakını, gazi değil, sokaktaki normal bir vatandaşın da buraya gelerek bu hainleri görmeleri lazım."

Darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde darbecilerin masalarda dansöz oynatarak kutlama yapacağını dile getiren Yılmaz, "Halk olarak darbeye karşılık verdik. Allah milletimizden razı olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, gazi arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

- "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

FETÖ davalarında sanıkların savunmalarındaki inkarlara değinen Yılmaz, "Üç maymunu oynuyorlar. Polyanacılık yapıyorlar. İnanılmaz bir şekilde yalanlar söylüyorlar. Silahlarını kullanmadıklarını söylüyorlar. Onu Allah bilir. Sanıklar, silahlarını kullanmadıklarını söylüyor ama kimin ateş ettiği sorulduğunda da gözleri olmasına rağmen 'ben görmedim' diyor. Duruşmada birbirlerini ele vermemek için inanılmaz yalanlar söylüyorlar. Birisi konuşsa devamı çorap söküğü gibi gelecek." ifadelerini kullandı.

Günlük olarak not tuttuğunu ve ilerde bu notları kitap haline getirmeyi düşündüğünü aktaran Yılmaz, duruşma salonunda görülecek davalar hakkında önceden bilgi sahibi olduğunu ve haftanın beş günü davalara katıldığını belirtti. Yılmaz, "Bu davalara Rabbim nasip edene kadar geleceğim. Burada bu sıkıntıları çekiyoruz, bunun bir sonucu vardır. Bir an önce bunların en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.