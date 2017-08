15 Temmuz Gazisi Mutlu, Almanya'da kırmızı halıyla karşılandı

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da düzenlediği hain darbe girişiminde ağır yaralanan Şükrü Mutlu, bir yıl süren tedavisinin ardından geldiği Köln'de, 12 yıl çalıştığı eski iş yerinde, patronu tarafından kırmızı halıyla karşılandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mutlu, "Allah ülkemize bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle bir olay olsa değil sakat kalma, ölme pahasına yine çıkarız. Ben ölsem de benden sonra bin doğar." dedi.

Almanya'dan tatil için geldiği ülkesinden döneceği gün darbe girişimini duyarak Ankara'da sokağa çıkan Mutlu, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"2 Temmuz'da Türkiye'ye tatile gittim. Son gün evde otururken televizyonda köprünün kapandığını gördük. Sayın Başbakanımızın 'kalkışma olabilir' şeklindeki açıklamasını duyduk. Kuzenlerimi alarak Gata Hastanesi'nin önüne gittik, çok kalabalıktı ve orada bir müdahalemiz oldu. Sonra Emniyet Müdürlüğünün önüne geçtik. Saat 01.30'a kadar orada mücadele ettik. Orası bitti oradan çıkıp Genelkurmayın önüne geldik. Orada şehitlerimiz vardı onlara ve yaralılarımıza yardımcı olduk. Öyle hainlerdi ki inanın yaralıları almamıza müsaade etmiyorlardı, şehidimizi almamıza müsaade etmiyorlardı. Kendi çabalarımızla yaralıları kurtarıp ambulanslara taşıdık."

Yaralanma anı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Mutlu, "En son 03.30'da helikopterden atılan mermiyle vuruldum, çok ağır bir yara aldım, günlerce komada kaldım. Yoğun bakımda çok yattım, 5 ay Hacettepe Hastanesinde kaldım. 7 ay da Gaziler Fizik Tedavi Merkezinde tedavi gördüm. Ben de Almanya'da yaşayan gurbetçi bir kardeşinizim. Buraya arkadaşlarımı ziyarete geldim." dedi.

- "Yine olsa yine çıkarım"

Mutlu, "Benim için önemli olan şey ülkenin bekası, ülkemizin var olması, başka hiçbir şey değil. Her Türk'ün yapabileceği, her Türk evladının yapması gereken şeyi bizler yaptık, o gece çıktık üzerimize düşeni yaptık. Devletimiz de bize sahip çıktı, hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmadı, her şeyimizle ilgilendiler. Tedavilerim hala devam ediyor. Bugün kırmızı halıyla karşılandık, gururluyuz, mutluyuz." diye konuştu.

"Allah ülkemize bir daha böyle bir şey yaşatmasın." diyen Mutlu, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle bir olay olsa değil sakat kalma pahasına, ölüm pahasına yine çıkarız. Ben ölsem de benden sonra bin doğar. Ama Allah sadece bize değil hiçbir devlete böyle bir şeyi tekrar yaşatmasın. En ağırımıza giden de o üniformayı giymiş teröristlerin bunu yapması." ifadesini kullandı.

- "Kapıdan girdiğim an komadan uyandı"

Almanya'nın Köln kentinde restoranı bulunan Bahattin Demirci, 12 yıldır birlikte çalıştığı Mutlu'nun ağır yaralandığını duyar duymaz Türkiye'ye gittiğini, odaya girdiği an Mutlu'nun komadan uyanıp gözünü açtığını ve ilk kendisini gördüğünü anlattı.

Demirci, "Ben ufak bir kurşun yarası aldığını zannediyordum, yarasına baktığım an adeta şoka girdim. Zor günler yaşadı. Ben isterdim ki Şükrü ağabey benim yanımda 15 yıl daha çalışsın ama yüzde 88 iş göremez raporu var, burada da emekliliğe başvurduk. Kendisiyle ve tüm gazilerimizle gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah bir daha bunları göstermesin, cennet ülkemize göz dikenlere Rabb'im tüm felaketleri versin." dedi.