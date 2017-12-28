15 Temmuz Gazisi'nden CHP milletvekili Aldan'a suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Gazisi Muharrem Kaşıtoğlu, katıldığı bir radyo programında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesi ile ilgili yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerle ilgili CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beykoz Belediyesi Meclis üyesi de olan Muharrem Kaşıtoğlu, CHP Muğla Milletvekili Aldan hakkındaki suç duyurusu dilekçesini, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Kaşıtoğlu dilekçesinde, Aldan'ın KHK'nın ilgili maddesini eleştirirken terbiye sınırlarını aştığını, 15 Temmuz 2106'da yaşanan darbe girişimi sırasında ülkeyi kurtarmak için sokağa dökülen milyonlarca vatandaşa alenen basın yoluyla hakaret ettiğini belirtti.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişimi akşamı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hainlere karşı durulan halk direnişinde, hainlerin açtığı ateş sonucu asfalttan seken şarapnel parçası ile yaralanarak gazi oldum. Söz konusu milletvekilinin darbeye karşı ülkesini canı pahasına savunan vatandaşlara karşı böyle bir ithamda bulunmuş olması, tüm gaziler ve o gece vatanını savunanlar gibi beni de derinden yaralamıştır."

Kaşıtoğlu, dilekçesinde davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek, Aldan'ın "sosyal medya üzerinden alenen hakaret suçundan" cezalandırılmasını talep etti.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.





