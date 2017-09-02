15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Halil Algan (46), Ankara'da bir yıl süren tedavisinin ardından geldiği Mardin'deki evinde ilk bayramını geçirdi.

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurulan ve ağır yaralanan 2 çocuk babası Algan, Ankara'daki Gaziler Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 13 ay süren tedavisi nedeniyle iki bayramı evinden ve yakınlarından uzakta geçirdi.

Omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Algan, bayramda memleketi Mardin'de ailesi ve yakınları beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gazi Algan'ı, yakınlarının yanı sıra hemşehrileri de yalnız bırakmıyor.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir Algan'ı evinde ziyaret ederek, bayramını kutladı.

Hain darbe girişiminden bu yana hastanede tedavi gördüğünü, bu yüzden iki bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını aktaran Algan, "Üçüncü bayramı memleketimizde geçiriyorum. Sevinçliyiz, sevdiklerimizi görüyoruz. Bayramımız güzel geçiyor. Allah herkesten razı olsun. "dedi.

- "Allah göstermesin bir daha olursa yine çıkarız"

15 Temmuz gecesini çok iyi hatırladığını ve hiçbir zaman unutmadığını aktaran Algan, "O gün yaşandı bitti, inşallah bir daha olmaz. Allah göstermesin bir daha olursa yine çıkarız. Ben tek değil herkes çıkar. Daha önce çıkmayanlar da çıkar. Allah bir daha ülkemize öyle bir yaşatmasın.Gönül isterdi ki memleketimize şehit olarak dönelim, ama gazi olarak döndüm. Allahımıza şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Suçluların cezasını çekmesini istediklerini vurgulayan Algan, kontrollü darbe iddialarına da tepki gösterdi.

- "Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız"

15 Temmuz gazisinin kızı Elif Algan, babasıyla bayram geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaşadıklarından kimsenin pişman olmadığını vurgulayan Algan, şöyle dedi:

"Sonunda gazilik veya şehitlik varsa hepimiz canımızı vermeye hazırız. Benim babam bu noktada bedenini verdi ve gazi oldu. Bundan üzüntü duymadık. O gece o tankın üzerine çıkarken, bizim geleceğimiz için çıktı. Eğer bu ülke ayaktaysa vicdanlı insanlar sayesinde ayaktadır. Bu ülke yıkılmadıysa vicdanlı insanlar sayesinde yıkılmadı. Bir ölürüz bin diriliriz. Bayrağımızı kimse yer indiremez." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Kandemir de her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını belirterek, ülke olarak onlara minnettar olduklarını kaydetti.

Kandemir, "Böyle dirayetli aileler oldukça kimse devletimizi yıkamayacak. 15 Temmuz'da halkın milli iradesi kazanmıştır. Herkese güçleri yetebilir ama halkımıza kimsenin gücü yetmez. Hiçbir dış güç bizimle mücadele edemez." ifadelerini kullandı.



