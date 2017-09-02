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15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kurşunla ağır yaralanan ve bir yıl süren tedavisinin ardından memleketi Mardin'e gelen gazi Algan bayramı evinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı

MARDİN-Halil İbrahim Sincar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Halil Algan (46), Ankara'da bir yıl süren tedavisinin ardından geldiği Mardin'deki evinde ilk bayramını geçirdi.

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurulan ve ağır yaralanan 2 çocuk babası Algan, Ankara'daki Gaziler Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 13 ay süren tedavisi nedeniyle iki bayramı evinden ve yakınlarından uzakta geçirdi.

Omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Algan, bayramda memleketi Mardin'de ailesi ve yakınları beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gazi Algan'ı, yakınlarının yanı sıra hemşehrileri de yalnız bırakmıyor.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir Algan'ı evinde ziyaret ederek, bayramını kutladı.

Hain darbe girişiminden bu yana hastanede tedavi gördüğünü, bu yüzden iki bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldığını aktaran Algan, "Üçüncü bayramı memleketimizde geçiriyorum. Sevinçliyiz, sevdiklerimizi görüyoruz. Bayramımız güzel geçiyor. Allah herkesten razı olsun. "dedi.

"Allah göstermesin bir daha olursa yine çıkarız"

15 Temmuz gecesini çok iyi hatırladığını ve hiçbir zaman unutmadığını aktaran Algan, "O gün yaşandı bitti, inşallah bir daha olmaz. Allah göstermesin bir daha olursa yine çıkarız. Ben tek değil herkes çıkar. Daha önce çıkmayanlar da çıkar. Allah bir daha ülkemize öyle bir yaşatmasın.Gönül isterdi ki memleketimize şehit olarak dönelim, ama gazi olarak döndüm. Allahımıza şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz GazisiMardinTürkiye
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