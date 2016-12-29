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15 Temmuz gecesi Başbakana ve imama hakaret edildiği iddiası

- Eskişehir'de, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Başbakan Yıldırım ile sela okunan caminin imamına hakaret ettiği öne sürülen baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret eden sanıklar aleyhinde açılan davanın da bununla birleştirilmesini kararlaştırdı

15 Temmuz gecesi Başbakana ve imama hakaret edildiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Başbakan Binali Yıldırım ve sela okunan caminin imamına hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanıklar baba ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanıklar Özcan Yılmaz (46) ve oğlu Alper Yılmaz (20) ile mağdur Karabayır Bağlar Camisi İmamı Ali Türk (50) hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen İsmail Gedik, sela okunurken komşusu Özcan Yılmaz ile karşılaştığını belirterek, "Komşum Özcan ile selamlaştık. Kendisinin alkollü olduğunu fark ettim. Benim yanımdayken okunan sela hakkında söz söylemedi. Oğlu Alper'i de uzaktan gördüm, hiç konuşmadım. Ben daha sonra evime girdim.'' dedi.

Müşteki Ali Türk'ün avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların aynı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bu dava ile birleştirilmesini kararlaştırdı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, sela okunan Karabayır Bağlar Camisi İmamı Ali Türk ile Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, birden fazla kişiyle tehdit, hakaret, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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