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15 Temmuz, "Gençlik Şurası'nda" ele alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da düzenlenen 15. Gençlik Şurası'nda sunum yapan öğrenciler, 15 Temmuz'daki darbe giriminde gençlerin rolüne değindi. Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır düzenlenen Gençlik Şurası'na...

15 Temmuz,

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da düzenlenen 15. Gençlik Şurası'nda sunum yapan öğrenciler, 15 Temmuz'daki darbe giriminde gençlerin rolüne değindi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır düzenlenen Gençlik Şurası'na katılan öğrenciler, birbirinden ilginç sunumlarıyla beğeni topladı.

Programın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, FETÖ, PKK ve PYD gibi terör örgütlerine karşı gençlerle birlikte mücadele verildiğini belirtti.

Çağırıcı, 15 Temmuz'da ülkenin işgal edilmek istendiğini dile getirerek, "Ancak üniformalı hainler, gençlerin de aralarında bulunduğu milletin direnişiyle püskürtüldü." ifadesini kullandı.

Şurada sunum yapan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "15 Temmuz darbe girişimi ve gençlik" konusunu ele aldı.

Bilge Atlı ve Ozan Tunçer, güvenlik güçleri içerisindeki FETÖ mensuplarının korumakla yükümlü oldukları devleti ve milleti bombaladıklarını aktararak, "Hayallerimizi bombalamak ve ayağımıza pranga vurmak istediler. Daha 100. yılını doldurmamış devletimizi, yıkmak istediler. Ancak şanlı ecdadın evlatları, istikballeri için bu hain girişimi püskürttü." değerlendirmesini yaptı.

Sinevizyon eşliğinde "Yetenek haritası ve gençlik" konulu sunum yapan Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yasemin Alioğlu ile Şüheda Gençer de Türkiye'de 12 milyon 899 bin kişilik genç nüfus olduğuna işaret ederek, gençlerin doğuştan var olan yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yetenek haritasına dikkati çeken öğrenciler, "Eğitim sistemimiz, görsel, kişisel-öze dönük, doğa-varoluşçu, bedensel-kinestetik, dil, sosyal-kişisel, mantıksal-matematik, işitsel-müzikal gibi yeteneklerin ortaya çıkmasına yönelik olmalı." görüşünü paylaştı.

Abdurrahman Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Gençlik ve sivil toplum" konulu sunumunda ise sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine vurgu yapıldı.

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15 Temmuz Darbe GirişimiBağcılar BelediyesiGençlik Şurası
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