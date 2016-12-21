"15 Temmuz İhanet Darbesi ve İslamın Geleceği" konferansı

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi'nde "15 Temmuz İhanet Darbesi ve İslamın Geleceği" başlıklı konferans düzenlendi.

Mustafa Kemal Paşa Anfisi'nde düzenlenen konferansta konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, Türkiye'nin son zamanlarda zorlu süreçlerden geçtiğine dikkat çekerek birlik beraberlik mesajı verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin işgal girişimi olduğunu, girişimin halkın dik duruşu ile engellendiğini vurgulayan Çelik "Bu işgal girişiminde yer alanlar, CIA'nin dizinin dibinde yaşayan ve 40 yıldır besleyip büyüttüğü küresel bir taşeron olduğu ortada. Halkımız 15 Temmuz'da yaşanan olayın çok erken farkına vararak, birlik beraberlik ruhu ile önüne geçti. Bunun sinsi bir versiyonunu Gezi olaylarında ve 17-25 Aralık'ta yaşadık." dedi.

Çelik şunları kaydetti:

"Darbe girişimi millet tarafından birlik ve beraberlik ruhu ile engellendi. 15 Temmuz darbe girişimini İslam tarihi açısından dönüm noktası sayılabilecek bir olay olarak nitelendirebiliriz. Nasıl oldu da eğitim gönüllüsü olarak lanse edilen ve hep sağdan yaklaşan bir yapının dış güçlerin, sömürgeci güçlerin emri altında hareket ettiği fark edilemedi. Bunun analizlerinin yapılması gerekiyor. Analiz edilerek geleceğe ışık tutulması gerekiyor. 15 Temmuz'da deşifre olan bu örgütün parmak izlerine, terör hadiselerinde ve son olarak Rusya Büyükelçisi Karlov'un katledilmesinde rastlıyoruz. Milat sayılabilecek bir kalkışmayı sürekli gündemimizde tutmaya gayret ediyoruz. Uşak Üniversitesi olarak anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Unutmadık ve unutturmayacağız."

- "İlk ihanet darbesi 'Gezi" olaylarıdır"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ise "Türkiye'yi yok etme noktasında ilk ihanet darbesi Gezi olaylarıdır. Gezi olayları bir ihanet darbesidir." dedi.

Gezi olaylarında FETÖ'nün rol oynadığını dile getiren Akgündüz, Gezi olayları ile 15 Temmuz darbe girişiminin "haçlı seferleri" olduğunu ifade etti.

Akgündüz, "Türkiye'de yaşanan bu hadiselerde birinci derecede koordinatör Amerika'daki karanlık güçlerdir. Arkasından Hollanda ve Almanya geliyor. Türkiye'ye yönelik saldırıların hedefinde, İslam alemin lideri olmaya doğru giden Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Recep Tayip Erdoğan var. Onlar hedeflerine ulaşsaydı Türkiye ve İslam alemi zor günler geçirirdi. 17-25 Aralık'tan önce Hollanda'da bütün solcular, ateistler, eşcinseller bunlara düşmandı. Ama şu anda tamamı onlarla beraber. PKK onlarla beraber, YPG onlarla beraber. FETÖ, 15 Temmuz'da başarılı olsaydı şu an ülkemizde PKK devleti kurulmuş olurdu." dedi.



