15 Temmuz kahramanları öğrencilerle buluştu

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin önlenmesindeki kahramanlıkları ile dikkat çeken Metin Doğan, Mehmet Şükrü Kıntaş ve Zekeriya Yaşar, Sinoplu öğrencilere 15 Temmuz gecesini anlattı.

Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan Doğan, söz konusu tankları egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran Kıntaş, cuntacılara karşı direnmek için gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucunda bacağından yaralanan Yaşar, Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin (MİDDER) düzenlediği programa, öğrencilerin yanı sıra Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve diğer ilgililer katıldı.

Vali İpek, konuşmasında, tarih boyunca nice kahramanların ve vatan evlatlarının bu ülkenin bekası için şehit olduklarını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında birçok vatansever vatandaşın tankların önünde durarak, kurşunlanma pahasına ülkesini savunduğunu vurgulayan İpek, "Eğer biz bu vatanda bağımsız bir şekilde Türk ve Müslüman olarak yaşıyorsak bu kardeşlerimize borçluyuz. Onun için onların haklarını ödememiz mümkün değil. Düzenlenen bu tür etkinliklerde onlarla bir araya gelmekten ötürü de büyük mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Maviş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinop'u ziyareti öncesi düzenlenen bu programı çok anlamlı bulduğuna işaret ederek, MİDDER yöneticilerini kutladı.

- "Bu milletin bir parçası olmaktan gurur duydum"

15 Temmuz 2016 gecesi Atatürk Havalimanı'na giden tankları egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş ülkenin 15 Temmuz'da yaşadıklarının asla ama unutulmaması gerektiğini belirtti. Kıntaş, gece boyunca dokuz tankı aynı yöntemle durdurmayı başardıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında karşılamaya gittikleri esnada uçakları gördüklerini anlatan Kıntaş, milletin buna rağmen Erdoğan'ı yalnız bırakmamak için yoluna devam ettiğini belirtti.

Kıntaş, vatandaşların yaşananlar karşısındaki yürekli tavrını gördüğünde çok etkilendiğini aktararak şöyle konuştu:

"O anda bu milletin bir parçası olmaktan gurur duydum. Çünkü normalde uçaklar bomba atarken insanların bir yerlere kaçışması gerekiyor. Ancak bu millet canı pahasına Cumhurbaşkanını korumak için yoluna devam etti. Bizler de 15 Temmuz sonrası gece gündüz Türkiye'nin her tarafını gezerek bunları anlatıyoruz. Çünkü tarihten ders almamız, tarihimiz çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer biz özellikle gençlerimize bu yaşananları unutturmaz isek bu hainler bize asla bir daha darbe yapamazlar."

Programda Metin Doğan ve Zekeriya Yaşar da öğrencilere 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.