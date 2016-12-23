ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından "Meydanlardan Salonlara 15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum" konferansı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, sivil halk hareketi olan 15 Temmuz'u doğru anlamak ve mücadeleyi devam ettirmek için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Konferansın başında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuz gecesini anlatan kısa film sunuldu.

Moderatörlüğünü Tarkan Zengin'in yaptığı konferansa konuşmacı olarak siyasetçi Savcı Sayan ve gazeteci-sunucu Erkan Tan katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Zengin, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin, işgal harekatı geçirdiğini anımsattı.

Türkiye'nin işgal edilerek anahtarının dünyanın birtakım egemenlerine verilmek istendiğini belirten Zengin, "15 Temmuz sadece Türkiye'nin darbeler tarihinden yeni bir darbe değildi, bir işgal harekatıydı. Ne yazık ki Türkiye her 10 yılda bir bu tür darbelere maruz kalıyor." dedi.

Zengin, Adnan Menderes, Necmettin Erbakan ve Turgut Özal'ın psikolojik harp yöntemiyle indirildiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu milletin bir çocuğu olan Erdoğan iktidara geldiğinden beri onu alt etmeye çalışan bir grup var. Bunu çok denediler. 2006 yılındaki darbe planlarıyla, cumhuriyet mitingleriyle, 17-25 Aralık darbe teşebbüsüyle ve nihayet 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe teşebbüsüyle alt etmek istediler ama ben o gece çocukken bayram namazlarından sonra halka birlikte yürüdüğümüzde o manevi havayı ya da teravih namazlarına gittiğimizdeki o manevi havayı 15 Temmuz gecesi halkta gördüm. O günün farklı bir gün olacağını, farklı bir sabaha uyanacağımızı o anda hissetmiştim. Makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diye tepeden birilerinin baktığı saf ve temiz Anadolu insanı Türkiye'nin Cizre'sinden Hakkari'sine, Rize'sinden Erzurum'a her yerden insanlar hem reylerine hem de o Erbakan Hoca'yı, Menderes'i ve Turgut Özal'ı indirenlere karşı şimdi onun simge ismi olan Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz anlayışına sahip çıktılar, bunu da gösterdiler. Bu nedenle biz 15 Temmuz'un ne olduğunun farkında olmalıyız."

- "Bizi Suriye ve Irak yapmak istiyorlar"

Siyasetçi Sayan, çok zor bir süreçten geçildiğini ve Türkiye'nin büyük kumpaslarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ağrı'da teröre karşı mitinge katıldığını belirten Sayan, "Büyük bir kalabalık güçlü bir şekilde teröre karşı olduklarını ve hep bir ağızdan gür bir sesle 'Biz Türkiye'yi Suriye yapmayacağız, burası Halep olmayacak' diye haykırmaları bizi son derece mutlu etti. Bizim birbirimizden farkımız yok. Hepimiz biriz, beraberiz. Ortak paydalarımız var." diye konuştu.

Sayan, memlekete zarar verecek her şeye birlikte karşı çıkmak zorunda olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aynı partiye oy vermeyebiliriz, aynı düşünceye mensup olmayabiliriz ama aynı ülkedeyiz ve aynı bayrak altındayız. Başka ülkemiz yok. Bizi Suriye ve Irak yapmak istiyorlar. Sadece biz Irak, Suriye ve etrafımızdaki Müslüman ülkelere bakarsak bize yetebilecek binlerce örnek var. Bu örneklere dayanarak kendi ülkemizi namusumuz, şerefimiz gibi korumak zorundayız. Nene Hatun'un torunu olduğumuzu unutmamamız lazım. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bizi tanımıyorlar bunlar. Zannediyorlar ki biz sadece koçlar, tosunlar ve öküzlerin ülkesiyiz. Sadece Dubai'de kahvaltı yapanların ülkesiyiz. Sadece sabah kahvaltısını İngiltere'de, öğle yemeğini Fransa'da, akşam yemeğini İngiltere'de yapanların ülkesiyiz. Öyle zannediyorlar. 15 Temmuz'da darbe mi yapmak istiyorlardı. Biz daha önceden darbe gördük. Darbe yapanlar bile kardeşlerim, yönetebilecek bir ülke bırakırlar ama ülkeyi yok etmezler. 15 Temmuz'a baktığınızda FETÖ şeytanının durumuna baktığınızda, Amerikan şeytanının durumuna baktığınızda bir darbe olmadığını, bir işgal olduğunu ve bu işgalle Türkiye'yi yok etmek istediklerini, Türkiye'yi ortadan kaldırmak istediklerini hepimiz gördük."

- "Bu haçla hilalin savaşı"

Gazeteci-sunucu Tan ise darbecilerin kan döktüğünü ve ellerine kan bulaştığını dile getirerek, "Dolayısıyla sadece devletin düşmanı değil bunlar, aynı zamanda milletin de düşmanı." ifadelerini kullandı.

Tan, milletin darbenin önlenmesine yönelik gayretine işaret ederek şöyle konuştu:

"Darbeyi anlı, şanlı, aziz ve asil meydanları dolduran millet önledi. Meydanlara gelmeyenler, dudak bükenler, konuşmalara gülenler vardı. Bunları kendi aralarında söylediler. Fetullahçılar yalnız mıydı, hayır. Mezhepçi subay ve astsubaylar vardı, onlarla beraber malum zihniyet vardı. O darbe olsun istediler ve bu darbeyi millet önlemedi. Milletin ezici bir çoğunluğu önledi. Nöbetler milletin o geri kalan kısmı hareketlenmesin diye tutuldu.O yüzden bunu bilmeliyiz ve 15 Temmuz'u unutma, unutturma lafının içini doldurmalıyız ve bu bilgiyi de çoluk çocuğumuza aktarmalıyız. Bu haçla hilalin savaşı."

Konferansa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve çok sayıda vatandaş katıldı.



