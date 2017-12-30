15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Kurulu

MANİSA (AA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, 2018 yılında Türkiye'nin tüm illerinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde teşkilatlanmayı hedeflediklerini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk İslam aleminin ortak davası olduğunu söyledi.

MİDDER 1. Olağanüstü Genel Kurulu Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde toplandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit edilen Nihal Olçok'un da katıldığı genel kurul, Eymen Gökkuş'un okuduğu 30 Kuş şiiriyle başladı.



MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayarak, darbe girişimini sadece "Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi" olarak değil, milletin meselesi olarak görmek gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin ümmetin son kalesi olduğunu dile getiren Çağ, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hedeflerimiz, planlarımız ve projelerimiz büyük. İlk hedefimiz inşallah 2018 yılında 81 ilimizde ve bu 81 ilin ilçelerinin yüzde 50'sinde örgütlenme ve teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamlamak. Ardından ise yurt dışındaki şube çalışmalarımıza hız vermek. Türki cumhuriyetlerde, Balkanlarda, Orta Doğu’da ve Afrika ülkelerinde şubeler açıp, 15 Temmuz’u ortak tarihi paylaştığımız soydaşlarımıza ve coğrafyasına anlatmak çünkü 15 Temmuz artık sadece Türk milletinin değil, Türk İslam aleminin davasıdır. Bunu onlarla paylaşacağız ve bizler yerine o bölgede, o coğrafyada çalışan misyonerlerin amaçlarına ulaşmasını engelleyeceğiz."



AK Parti Manisa Milletvekili ve MİDDER Onursal Başkanı Murat Baybatur, 15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil Türkiye'yi işgal etme operasyonu olduğunu kaydetti.



Türkiye devletinin düşmesi halinde bütün ümmetin düşeceğini unutmamak gerektiğine dikkati çeken Baybatur, "Bu ülkenin mayası sağlam, bu hainlere haddini bildirdi. Kimsenin yapamadığını, dünya tarihinde belki ilk defa böylesi bir darbe bu şekilde önlenmiş oldu. Şimdi görüyoruz televizyonlarda, üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bazı siyasi partilerin genel başkanları bu işe tiyatro diyorlar, düzmece diyorlar. Bizim her zaman hazır olmamız lazım. Bu devlet düşerse, bu ülke düşerse ümmetin de düşeceğini de unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Nihal Olçok ise yaşananlardan ders almak gerektiğine değinerek, "Bölünmenin bizi ne hale getirdiğini 15 Temmuz’da gördük ama aynı 15 Temmuz bize birleşmenin, birliğin ne olduğunu da gösterdi. Nasıl tevafuktur ki böyle şerden aynı zamanda çok büyük bir hayır çıkarabildik. Biz babaların da evlatların da haklarını helal ettik, etmeseydik burada olmazdık ama bu değildir ki 15 Temmuz son bulacak. Burası Türkiye. FETÖ küçülürken başka şeylerin büyümesine müsaade edildiği takdirde bütün helallik haklarımı bir anne ve eş olarak, Nihal Olçok olarak geri alma özgürlüğüne sahibim. Bütün bu yaşananlar bizlere ders olmalı. Eğer biz yaşananlardan çıkarılması gerekenleri çıkaramıyorsak tekrarına hazır olmamız lazım." diye konuştu.



Genel kurulda Serhat Çağ yeniden genel başkanlığa seçildi.



