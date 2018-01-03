"15 Temmuz Müslümanların umut ışığına yönelik suikast girişimiydi"

WASHINGTON (AA) - KASIM İLERİ - Müslüman Amerikalılar Cemiyeti (MAS) Başkanı Muhtar Hadi Kabuka,15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini, “Tüm Müslümanların umut ışığına yönelik bir suikast girişimi” olarak nitelendirdi.

Kabuka, bu yıl Chicago’da 16’ncısı düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin İslam dünyası için önemli bir ülke olduğuna işaret eden Kabuka, "Türkiye’yi, Amerikalıların deyişiyle 'Bir tepede parlayan bir şehir' olarak görüyoruz. Türkiye bir modeldir. Türkiye, İslam dünyasına başarılı, ilerici, demokratik ve modern bir Müslüman devletin olabileceğini ispat etti.” dedi.

Kabuka, özellikle İslam düşmanlarının Türkiye’yi yakından izleyip başarısızlığını arzuladığını dile getirerek, “İslam düşmanları bu modelin yıkılmasını istiyor. Geçen yılki darbe girişimi de buna yönelik bir girişimdi. Tüm Müslümanların umut ışığına yönelik bir suikast girişimiydi.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Müslümanların sorunları hakkında prensipli duruşundan dolayı takdir ettiğini kaydeden Kabuka, “Türkiye’nin vizyonu Müslümanları bir araya getirme stratejisidir. Erdoğan’ın son Afrika ziyareti buna iyi bir örnektir. Olması gereken strateji budur, bu bizi çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

- "Kudüs kararı, İsrail yanlısı lobinin desteği için verildi"

Kabuka, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasına da değinerek, Trump’ın kararına uluslararası toplumun gerekli cevabı verdiğini anımsattı.

Kabuka, “Kudüs kararı, İsrail yanlısı lobilerin desteği için yapılmış bir şeydir. Başka bir anlamı yok. Trump, kendisine ait olmayan bir şeyi veremez.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Türkiye’nin çabaları ile Trump’ın Kudüs kararından dolayı eleştirildiğini ve genel kurulun Trump’ın kararını geçersiz saydığını kaydeden Kabuka, Trump'ın bazı ülkeleri yardımları kesmekle tehdit ettiğini ancak yedi alakasız ülke dışında uluslararası toplumun bir araya geldiğini söyledi.

- "Trump sadece Müslümanlar için değil Amerika için de bir tehdit"

Trump’ın bir yıllık başkanlığında Müslüman karşıtı siyaset ve retorik izlediğini belirten Kabuka, Trump’ın aslında Müslümanlar için geniş toplumsal kesimlere ulaşması açısından fırsat da olduğunu dile getirdi.

Kabuka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah bizden önceki insanları yaptığı gibi bizi de imtihan ediyor. Bazen rahat ortamımızda rahatımıza bakarız. Müslümanlar kendi mescitlerinin dışına çıkmazdı. Allah, Trump gibi birini karşımıza çıkardı. Şimdi daha geniş bir toplum kesimine çıktık. Başka gruplara ulaştık. Daha önce de ulaşmamız gerekirdi ki İslam’ın güzelliğini gösterebilelim.”

İslam’ın evrensel değerlerinin Amerikalıların sorunlarına da hitap edebileceğine dikkati çeken Kabuka, Trump’ın Müslüman karşıtı retoriği sayesinde Müslümanların bir araya geldiğini ve daha da önemlisi ABD toplumu ile daha iyi angaje olmasını sağladığını söyledi.

Kabuka, "Trump burada bir erktir. Onun dışında sivil toplum, kongre, yargı gibi birçok dengeleyeci unsur var. Yargı özellikle Trump’ın birçok adımına engel oldu ancak bizim de oralarda olmamız lazım ve Müslüman olmayan kesimlerle iyi ittifaklar kurmamız gerekir ki bu güçler ayrılığından faydalanalım. Donald Trump, sadece Müslümanlara bir tehdit değil tüm Amerikan değerlerine karşı bir tehdittir.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Kudüs kararı provokatif bir karardır"

ABD Müslüman Organizasyonlar Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal de Trump’ın Kudüs kararını “hayal kırıklığı” ve “provokatif” olarak niteledi.

İsrail ile Filistin arasındaki tüm konular çözüldükten sonra Kudüs’ün statüsünün tartışmaya açılabileceğine ilişkin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını hatırlatan Cemal, şöyle devam etti:

“Trump, uluslararası toplum ve uluslararası hukuka meydan okuyor. BMGK'de 14 ülke Trump’ın kararına karşı oy kullandı. Buna 'ABD' demeyeceğim çünkü Amerikan halkının Trump'ın tek taraflı bu adımını destekleyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden BMGK'deki 14’e karşı 1 oy güçlü bir mesajdı.”

Ayrıca Türkiye’nin çabaları ile 128 ülkenin BM Genel Kurulunda, Trump'ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararını kınadığını ifade eden Cemal, “Uluslararası toplum bu adaletsiz, provokatif ve saldırgan kararı kabul etmedi.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker’in başkanlığındaki Türk heyetinin MAS-ICNA Kongresi’ne katılmasından oldukça memnun olduğunu da ifade eden Cemal, “Onların Türkiye’nin dünyaya barış mesajını paylaşmak için burada olmaları bizim için önemli ve bunu takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.