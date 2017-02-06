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15 Temmuz şehidi için gönderilen emanetler ailesine ulaştı

- 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı Yiğit'in ailesine Başbakanlık tarafından Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, şeref tablosu ve konut tapusu gönderildi

15 Temmuz şehidi için gönderilen emanetler ailesine ulaştı

KAYSERİ (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesine Başbakanlık tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı, şeref tablosu ve konut tapusu takdim edildi.

Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit'in ailesi için gönderilen emanetleri, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe verdi.

Şehidin evini ziyaret eden yetkililer, Başbakanlık tarafından tahsis edilen konutun tapusu ile Kur'an- Kerim, Türk bayrağı ve şeref tablosunu da aileye teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Bünyan Belediye Başkanı Gülcüoğlu, Türkiye'nin asırlardır olduğu gibi bugün de şehitlerin, gazilerin fedakarlıkları sayesinde ayakta durduğunu dile getirdi.

Bünyan'ın şehidini unutmayacağını ifade eden Gülcüoğlu, "Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Sizler bize onun emanetisiniz. Cenabıhak inşallah bir daha böyle kötü günler bu millete göstermesin. Bu vesile ile kızımızı ve tüm şehirlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit, annesi Huriye Yiğit ve ablası Emine Yiğit de şehit Cennet Yiğit'i çok özlediklerini ifade etti.

Baba Yiğit, "Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağolsun devlet büyüklerimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını biraz da olsun hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor." diye konuştu.

Bünyan Kaymakamı Şahin ve beraberindekiler, Şehit Yiğit'in evdeki, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlarının, üniformasının, nişanlandığında kesilen kurdelenin, kendisini şehit eden misket bombasının parçasının, patlamada kullanılamaz hale gelen telefonunun ve resme meraklı olduğu için tuvalleri ile boya fırçalarının yer aldığı vitrini inceledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzCennet Yiğit
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