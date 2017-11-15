15 Temmuz şehidi Sertbaş'ın adı parkta yaşatılacak

ERZİNCAN (AA) - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın adı, memleketi Erzincan'daki bir parkta yaşatılacak.

İstanbul Acıbadem'de Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensuplarının 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olan Erzincanlı Sertbaş'ın ismi, Erzincan Belediyesince Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaptırılan parka verildi.

Sertbaş'ın adının yaşatılacağı, çocuk oyun alanları, oturma bankları ve kondisyon aletlerinin bulunduğu 1,5 dönümlük arazideki park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta, Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını söyleyerek,muhtar Sartbaş'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin Acıbadem Türk Telekom binasına girmesini önlemek isterken şehit olduğunu anımsattı.

Sertbaş'ın adını yaşatmak ve gelecek nesillere örnek olacak duruşuyla her zaman gönüllerde yad edilmesini sağlamak için adını parka verdiklerini belirten Arslantaş, vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da dünya durdukça Türk milletine karşı yapılan hainliklerin iç ve dışta süreceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millet 15 Temmuz’da öyle bir destan yazdı ki şehitlerin dışında kalan 80 milyon insanımızın tamamı da gazi olmuştur çünkü sağcı, solcu demeden, parti gözetmeden devletin sınırlarını savunmak için hain girişimine karşı tek vücut olduk. Dünyaya buradan bu milletin tamamını yok etmeden geçmeniz mümkün değildir diye haykırdık, dik durduk eğilmedik."

Şehit Mete Sertbaşın amcasının oğlu Başbakan Başdanışmanı Ömer Sertbaş da şehit amca oğlunun adının yaşatılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Mete’nin o gün hiçbir şey düşünmeden sokağa çıkışı bizi gururlandırdığı kadar düşünmeye sevk ediyor. Evet biz 15 Temmuz'da canını vermekten çekinmeyen bir ecdadın evladı olmakla beraber bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için daha güçlü, daha büyük ve daha müreffeh bir Türkiye yaratmak zorundayız." dedi.

- "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum"

Şehit Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş da eşiyle 6 kişinin şehit olduğunu dile getirerek, "Eşim o gece orada olmak zorundaydı çünkü şehitlerin kanıyla sulanan bu vatanı hainlere bırakmak olmazdı. Eşim o gece evden ayrılırken 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum.' deyip abdestini alarak sokağa çıktı çünkü o gün Türkiye'miz için ikinci Kurtuluş Savaşı idi. Vatanını seven herkes gereğini yapmalıydı ve de şükürler olsun ki gereğini milletçe yaptık."

Eşiyle gurur duyduğunu belirten Sertbaş, "Eşimle yaşarken de şehit olduktan sonra da gurur duydum, sonsuza kadar da gurur duymaya devam edeceğim. Bu cennet vatanımıza, aziz ve yüce milletimize bir daha Allah böyle bir acı yaşatmasın. Vatanı uğruna canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, şehit Sertbaş'ın annesi Sevim Sertbaş, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Şehit Muhtar Mete Sertbaş Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

