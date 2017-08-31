15 Temmuz şehidinin ailesinden

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit edilen 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç ve annesi Meliha Meltem Kılınç, oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü ve hainlerin cezalarını çekmesi için dua etti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın, kendisi gibi polis olan babası Zeki Kılınç, annesi Meliha Meltem Kılınç, kardeşleri Gamze ve Onur, oğullarının ve ağabeylerinin yokluğunda Kurban Bayramı'nı geçirmenin hüznünü yaşıyor.

Kılınç ailesi, Kurban Bayramı öncesinde arife günü ziyaret ettikleri Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte yer alan oğullarının kabrini gözyaşlarıyla ıslattı, hainlerin cezalarını çekmesi için dua okudu.

- "İnsanlarımız duyarlı olsun, ecdadını unutmasın"

Baba Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelenin onların son ferdi kalana kadar devam edeceğini söyledi.

Bu mücadelenin takipçisi olduklarını dile getiren Kılınç, "Bugün 250 şehidin yakınları olarak, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın söylevlerini takip ediyoruz. Emniyet ve Jandarma teşkilatının son zamanlarda özellikle defansta değil hücum babında yapmış olduğu çok etkili operasyonlarında hem FETÖ'nün hem PKK'nın hem de DHKP-C'nin inlerine girildiğini görmekten mutluyuz." diye konuştu.

Hainlerin artık Türkiye'de kaçacak in dahi bulamadıklarını, bu yüzden bir kısmının Yunanistan ve çevredeki ülkelere kaçmaya çalıştığını anlatan Kılınç, bunların da dirayetli ve cesurca hareket eden asker ve polislerce yakalandığını belirtti.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamları gördükçe özgür bir ülkede yaşamanın kıymetini daha da iyi anladıklarını dile getiren Kılınç, "15 Temmuz'a tiyatro diyenler, bugün çevremizde ve dünyada olanlara gözünü kapatmış, kulağını tıkamış. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler, binlerce Müslüman'ın katledilmesine dahi ses çıkaramıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kılınç, bütün şehitlerin miras bıraktığı bu toprakları, ilelebet muzaffer kılabilmek için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlarımız duyarlı olsunlar, unutmasınlar. Ecdadını unutmasınlar. Göklerdeki ay yıldızlı bayrağın dalgalanması o kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz sayesindedir." dedi.

- "Her günümüzü zehir ediyorlar"

Anne Meliha Meltem Kılınç ise çocuğunun mezarı başında gözyaşı dökerek "Beni evladımdan ayıran, vatanımız, ülkemiz, devletimiz için hainlik düşünen bütün vatan hainlerini Allah perişan etsin. Cehennemden cehenneme gitsinler. Sadece bayramlarımızı değil, her günümüzü zehir ediyorlar." dedi.

FETÖ'cü hainlerin bir an önce ceza almalarını beklediğini ve adalete güvendiğinin anlatan Kılınç, yavaş ilerleyen mahkemelerin hızlanması için dualar ettiğini dile getirdi.

Kılınç, FETÖ ile mücadeleyi her zaman yaptıklarının altını çizerek, "Devletimiz gerekeni yapıyor. Bizim de tanıdığımız FETÖ'cüler varsa ihbar niteliğinde çalışmalarımız var. Dostmuş, akrabaymış hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Kim yataklık ya da o tarafa yandaşlık yapıyorsa bizim için bitmiştir. Devletimize gereken bilgiyi veriyoruz." diye konuştu.

