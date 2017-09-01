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15 Temmuz şehidinin kabrine ziyaret

- Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Dairesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Çakır'ın Gaziantep'teki kabrini ziyaret etti

15 Temmuz şehidinin kabrine ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın Gaziantep'teki mezarını ziyaret etti.

Gül, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Keçeci ve diğer yetkililerle Karkamış ilçesine bağlı Karacurun Mahallesi'ne gitti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Dairesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın kabrini ziyaret eden heyet, karanfil bırakıp, dua okudu.

Şehit için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen heyet, aileye başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepGölbaşı Özel Harekat DairesiKarkamışÖzel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır
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