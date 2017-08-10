15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi, ilk duruşmanın 9 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da, adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, bin 52 sayfalık iddianamenin kabulüne karar vererek tenzip tutanağını hazırladı.

Mahkeme, duruşmanın sanık sayısı ve güvenlik gerekçesiyle Silivri Cezaevinin karşısındaki salonda 9 Ekim'de yapılmasına karar verdi. Mahkeme duruşmalara 10,11 ve 12 Ekim'de de devam edecek.

İddianameden

Aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135'i tutuklu 143 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıkların "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Bazı sanıkların ayrıca ''silahla kasten yaralama'', "kasten öldürmeye teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları öngörülen iddianamede, FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ön bilgilere de değinildi.

Darbe kalkışmasına yönelik İstanbul'daki toplantılarda alınan kararlar üzerine 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında stratejik öneme haiz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ele geçirilerek, kentin trafiğini kontrol altına almak amacıyla köprünün kapatılmasının hedeflediği kaydedilen iddianamede, darbe teşebbüsü sırasında köprüde, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından temin edilen 2 unimog ve 1 itfaiye aracıyla Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından gelen 56 şüpheli, 4 tank ve 2 ZPT ile Maltepe Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 41 şüpheli ile 1 otobüsle kamp yapmakta oldukları Yalova Hava Meydan Komutanlığından hareket eden 54 şüphelinin görevlendirildiği anlatıldı.

7 darbeci etkisiz hale getirildi

Toplamda 151 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, darbecilerin emniyet güçlerine ateş açması sonucunda çıkan çatışmada Üsteğmen Vedat Yıldız, Astsubay İbrahim Gül, Uzman Çavuş Mustafa Çelik, askeri öğrenciler Murat Tekin, Ragıp Enes Katran, erler Burak Dinler ve Kurtuluş Kaya'nın etkisiz hale getirildiği, ölmeleri nedeniyle bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İddianamede, 143 sanığın 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı ve Yalova Hava Meydan Komutanlığından hareket ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intikal ettikleri, darbe kalkışmasına bilerek ve isteyerek katıldıkları vurgulandı.

34 şehit 318 gazi

İddianamede, darbe girişimine tepki gösteren ve müdahale eden vatandaşların üzerine sanık askerler tarafından tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi ve konuşlanan tanklardan birinden dört kez top atışı yapılması sonucunda ikisi polis memuru, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 32 sivil vatandaş olmak üzere toplam 34 kişinin şehit edildiği belirtildi.

Şehitlerin otopsi sonuçlarına da yer verilen iddianamede, Erol Olçok'ta, uzak atış bir ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasının tespit edildiği, bunun da öldürücü nitelikte olduğu, Abdullah Tayyip Olçok'ta ise iki ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası görüldüğü, bunların da tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu kaydedildi.

Ekspertiz raporunda ise Erol Olçok'un arka sağ omuz bölgesinden vurulduğu, Abdullah Tayyip Olçok'un ise arka sol göğüs kaburga altından yara aldığı ifade edildi.

Diğer şehitlerin de otopsi raporları ile çıkan olaylarda yaralanan 318 müştekinin beyanlarına yer verilen iddianamede, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananların şüphelilerden şikayetçi oldukları kaydedildi.

Muhabir: Murat Kaya, Muhammed Enes Can





