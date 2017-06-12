15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

Çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek.

Köprüde 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapılacak çalışmalar kapsamında, Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı, karşı yönden alınan ek şerit ile 2'şer gidiş ve geliş olacak şekilde düzenlendi.

Köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat çalışılarak 31 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.