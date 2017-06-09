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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'serbest geçiş' dönemi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan yeni uygulamanın başlatıldığını duyurdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'serbest geçiş' dönemi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişeler kaldırılarak "serbest geçiş" uygulaması başlatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Köprüde bulunan 8 gişenin kaldırılması çalışmaları 20 Nisan'da başlamıştı. Gişelerin tamamen kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla serbest geçiş uygulamasına geçildi.

Muhabir: Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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15 Temmuz Şehitler KöprüsüAhmet ArslanSerbest GeçişTürkiye
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