15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'serbest geçiş' dönemi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişeler kaldırılarak "serbest geçiş" uygulaması başlatıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde serbest geçiş uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Köprüde bulunan 8 gişenin kaldırılması çalışmaları 20 Nisan'da başlamıştı. Gişelerin tamamen kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla serbest geçiş uygulamasına geçildi.
Muhabir: Hasan Hüseyin Kulaoğlu