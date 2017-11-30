ZONGULDAK (AA) - 15 Temmuz Gazisi Cafer Yılmaz, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde helikopterler ateş açtığı sırada küçük bir çocuk vardı. Elinde sopayla bekliyordu. Bir polis çocuğa, 'Sen daha küçüksün, senin burada ne işin var?' diye sordu. 9 yaşındaki çocuk, 'Polis abi biz buraya ölmeye geldik. Sen bize niye böyle söylüyorsun?' diyordu." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından, üniversitenin konferans salonunda "15 Temmuz Şehitlerini Anma" konferansı düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında atılan bomba sonucu sağ ayağını kaybeden Cafer Yılmaz (22), konferansta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi sokağa çıkma çağrısının ardından, araba fırçası sapına bağladığı Türk bayrağı ile sokağa çıktığını söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Yılmaz, "Bundan 1 yıl önce Alaplı MYO'da okudum. 2016 yılında mezun oldum. 15 Temmuz günü ailemle birlikte eve dönerken akşam 9.30 civarında darbe girişimden haberdar olduk. Evde bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla dışarıyla çıktık"

Yılmaz, Müslüman bir insanın asıl görevinin vatanı koruyup kollamak ve savunmak olduğu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz de vatanımız için bir şeyler yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla dışarıyla çıktık. Ailemle Kızılay'a gittik. Kızılay çok kalabalıktı. İnsanlardan adım atamıyorduk. İlerleyemeyince geri dönme kararı aldık. Eve giderken babamı, 'Geri dönelim.' diye ikna etmeye çalışıyordum. Eve gidince, kardeşim evden uzaklaşınca onu çağırmak amacıyla arabayı yıkadığımız fırçayı alıp Türk bayrağımızı bağlayarak tekrar gitmeye çalıştım. Beni, giderken çok kişi engellemeye çalıştı. Ama ben devam ettim. Yürüyerek olmayacağının farkındaydım. Araba durdurmaya çalıştım. Sonra bir araba denk geldi. Çorumlu Mustafa ağabey tek başına yatağından kalktığı gibi sokağa çıkmış. Beni arabasına aldı. Eşinin, sokağa çıktığından haberi yoktu. Onunla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittik."

Yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmak için askerlere yalvardıklarını anlatan Yılmaz, "Bize sıcak temas olacağından, 'Geri çekilin.' diyorlardı. Biz de Mustafa ağabeyle beraber biraz uzaklaştık. O sırada ezan okunuyordu. Mustafa ağabey, 'Şurada namaz kılalım.' dedi. İnsanlar külliyenin önündeki refüjde çimlerin üzerinde namaz kılıyordu. Kur'an okuyorlardı. Tepemizden o sırada sürekli uçaklar geçiyordu. Bir F16 savaş uçağı tankların önünde duran insanların üzerine bomba atıyordu. Biz Mustafa ağabeyle bekliyorduk. O bana, 'Cafer gel, insanlara yardım edelim.' dedi. Biz o bölgeye giderken ikinci bomba atıldı. Hainler sırf geçiş olmasın diye bizim önümüze bomba attılar." dedi.

- "Polis abi biz buraya ölmeye geldik"

Cafer Yılmaz, bomba patladıktan sonra kendisini bir anda yerde bulduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafım duman olmuştu. Kulağımda çınlama, vücudumda bir ağırlık vardı. Birkaç dakika sonra ayağa kalkmaya çalıştım. Elimi ayağıma doğru attığımda ayağımın koptuğunu fark ettim. Bacağımı sardım kan kaybı yaşamayayım diye. Ben bunları düşünürken aklıma Mustafa ağabey geldi. Ağabeyi 3 saattir tanıyordum. 'O bana yardım eder.' diye düşünüyordum. Ağabey diye 3 kez bağırdım. Ses gelmedi. O sırada bir araba geldi beni hastaneye getirdi. Daha sonra öğrendim ki Mustafa ağabey şehit olmuş."

15 Temmuz günü milletin kahramanca darbe girişimine karşı durduğunu dile getiren Yılmaz, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde helikopterler ateş açtığı sırada küçük bir çocuk vardı. Elinde sopayla bekliyordu. Bir polis çocuğa, 'Sen daha küçüksün, senin burada ne işin var?' diye sordu. 9 yaşındaki çocuk, 'Polis abi biz buraya ölmeye geldik. Sen bize niye böyle söylüyorsun?' diyordu" sözleriyle anısını tamamladı.

Programa, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı MYO Müdür Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz, Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Cengizgan Zengin, gaziler ve öğrenciler katıldı.