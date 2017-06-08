15 Temmuz şehitlerinin aileleri iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

15 Temmuz Derneği tarafından Miniatürk'te düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Vali Şahin, "İnşallah ahirette onlarla komşu oluruz." dedi.

Bu coğrafyanın tarih boyunca bedel aldığını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Biz bu topraklara geldiğimizde bedel ödedik. Bu topraklarda kalmak için de bedel ödemek zorunda olacağımızı bilerek geldik. Çünkü dünyanın en önemli, en kilit noktasındayız. İddiası olan bir milletiz. İnancımız bize bunu emrediyor. İnancımız bize bir başka şeyi daha söylüyor; Vatan uğrunu, millet uğruna, dini mübin uğruna dünyasını değiştirenler ebedi alemde ebedi bir şekilde rızıklanıp, nimetlenecekler, en güzel makamlara ulaştırılacaklar. Bu millet için şehadet adına ölüme gitmek düğüne gitmekten farksızdır. Kapılarımız ve gönüllerimiz her daim sizlere açıktır. Elimizdeki vasıtalarla sizler için elimizden geleni yapmak bizim borcumuzdur."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ise 15 Temmuz darbe girişimini akla ziyan bir eylem olarak niteleyerek, darbecilerin kör ve insanlıktan soyutlanmış olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde milletin büyük bir mücadele ve örneklik sergilediğini vurgulayan Topbaş, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce olsaydı bu girişim, Mısır'daki darbe gerçekleşmezdi. Dünya, duruş nedir, insanlık nedir, tankın, topun karşısında durmak nedir, vatanı için kendi canını hiçe saymak nedir gördü. Takdir edilen ömrü ileri, geri alabilmek mümkün değil ama onu şehitlik mertebesiyle elde edebilmek herkese nasip olmaz. Biz de bize nasip olmasını isteriz ama bu başka bir şey, herkese nasip olmaz. Ne mutlu sizlere ki şehit ailelerisiniz. Onlarla buluşacak, şefaatlerine nail olacaksınız. Biliyorsunuz peygamberlikten sonraki en yüce makam şehitliktir. İnşallah bizler de sizlere komşu oluruz. İnşallah bunun tekrarı olmayacak. Yeter ki biz kol kola girip gücümüze güç katalım."

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de millet olarak son dönemde büyük bir mücadele örneği gösterildiğini belirterek, bu süreçte şehitler verildiğini söyledi.

Şehit ve gazilerin bu topraklarda devlet ve milletin varlığının en büyük mührü olduğunu dile getiren Şebik, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak bizlerin boynumuzun borcudur. Bin yıldır bu toprakları vatan kılmanın bedelini şehitlerimizle, gazilerimizle ödedik. Bu bedeli kıyamete kadar ödeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin ve Topbaş, şehit aileleri ile sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



