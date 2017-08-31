15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ziyaret

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Derneği üyeleri ve şehit yakınları, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Dernek üyeleri ile şehit yakınları, ziyarette dua ederek Kuran-ı Kerim okudu.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dernek olarak 15 Temmuz darbe girişimini milli hafızada canlı tutmayı ve şehit yakınları ve gazilerle kardeşlik hukuku kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Bugün 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ettiklerini söyleyen Şebik, her bayram arifesinde, şehit yakınlarını ve gazileri organize ederek şehitlerin mezarlarını ziyaret etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Karşıyaka Mezarlığı'nda 30 şehit mezarı bulunduğu ifade eden Şebit, şöyle konuştu:

"İstanbul’da geçen Ramazan Bayramı'nda aynı etkinliği Çengelköy Kabristanı'nda yapmıştık. İnşallah bundan sonra da her bayram arifesinde mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Tabii şu önemli ki, biz 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhuna dualarımızı ediyoruz, Fatihalarımızı yolluyoruz. Bu ülke için kim kan dökmüş ise şehidimizdir, bizim için bir ayrım yoktur. 15 Temmuz, elinde silahı, tankı, tüfeği olmadan, bir teçhizatı olmaksızın; tanka, silaha sadece bedeni ile gövdesi ile imanı ile karşı koymuş bir milletin günüydü. 16 Temmuz günü millet olarak çok daha güçlü uyandık. İnşallah bu güçlü halimizi, beraber halimizi, aramızdaki muhabbeti yayarak sürdürmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni ardımıza koymadan faaliyetlerimizi bu yönde devam ettirme düşüncesindeyiz.”