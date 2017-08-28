KOCAELİ (AA) - "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkileri, Medya ve Demokrasi Sempozyumu", 26-28 Ekim'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 26-28 Ekim'de gerçekleştirilecek sempozyum kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, sempozyumun Onursal Başkanlığını yürütecek Bakan Kurtulmuş'un ziyarette, Kocaeli'nin bu konuda da öncülük etmesinden duyduğu memnuniyeti ve sempozyuma verdiği desteği dile getirdiği aktarıldı.

Sempozyum çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'cü hain darbe girişiminin yanı sıra tarihsel süreçte yaşanan darbeler ve darbe girişimlerinin akademik bir platformda, bilim insanları, kanaat önderleri ve diğer entelektüeller tarafından tahlil ve analiz edileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yol gösterici çıktılar elde edilmesini sağlamayı amaçlayan sempozyum, 26-28 Ekim'de Kartepe'de gerçekleştirilecek. Sempozyumda, devlet adamları, bilim insanları, kanaat önderleri ve medya mensuplarından oluşan davetli konuşmacıların yanı sıra ulusal ve uluslararası akademik camiadan bildiriler de kabul edilecek."