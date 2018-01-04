15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması başladı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Mustafa Eskici, olay günü, Maltepe'den terör saldırısı beklentisiyle 4 tank ile çıktıklarını iddia etti.

Ümraniye'de trafiğin sıkışık olması nedeniyle ters yöne girdiklerini kaydeden Eskici, "Ters yönde giderken bir aracın öndeki tanklara çarptığını gördüm. Üsteğmen Mustafa Ceyhan devam etmemizi istiyordu. Devam ettik ve köprüye vardık. Vatandaşların gelmesiyle darbe girişimi olduğunu öğrendim. Vatandaşa karşı herhangi bir müdahalede bulunmadım ve ateş etmedim." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

Köprüde şehit olan Hasan Kaya'yı sanıklardan eski Yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı aracın tankla ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların "anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kasten öldürme", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli cezalara çarptırılmaları isteniyor.

Davada daha önce verilen kararda, 46 tutuksuz erin dosyası ayrılmıştı.