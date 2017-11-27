15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili, tutuklu 50 askerin yargılandığı davada 6 tutuklu sanık, savunmasını tamamladı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki salonda, istanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, tatbikat olduğu bilgisiyle kışladan çıktıklarını öne sürdü.

Yeni askerlere bile silah verildiğini anlatan sanık Samancı, “Teğmen Ömer Sevim’e ’Nereye gidiyoruz’ diye sordum. ‘Ya darbe yapıyoruz ya da dünyanın en büyük tatbikatı’ diye cevap verdi. Gülerek söylediği için şaka yapıyor sandım.” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde bulunduklarını, davanın sanıklarından darbeci Albay Zeki Demir’in “vur” emri vermesi sonucu öğrendiğini aktaran sanık Samancı, tutuklu sanık eski teğmen Ömer Sevim’e ne olduğunu sorduğunu, Sevim’in kendisine “Gelmezlerse vurmazlar” dediğini kaydetti.

Kendisinin bunun üzerine tutuklu sanık eski teğmen Sevim ile tartıştığını aktaran sanık Samancı, “Teğmen bana ‘Sen kendini ne sanıyorsun, sen bir ersin’ dedi. Ben ‘Bu albayı vururum’ dedim. Teğmen ‘Ben de seni vururum’ dedi. Askerlerin tek tek omzuna dokunup, sakın halka ateş etmeyin dedim.” sözleriyle kendini savundu.

- “Albay öldürmek için kurulmuştu”

Darbeci Albay Zeki Demir’i engellemeye çalıştığını iddia eden tutuklu sanık Samancı, “Tüm engelleme çalışmalarıma rağmen albay öldürmek için kurulmuştu. Albay yanımıza geldi ve sivilleri vurdu, ardından gitti. Ben sadece ilk aşamada albayın havaya ateş emri vermesi üzerine 3-4 el havaya ateş ettim. Ama vur emrini verdikten sonra geri çekildim.” diye konuştu.

Kendisinin aşirete mensup biri olduğunu kaydeden ve ailesinin bölücü terör örgütleriyle mücadele ettiğini öne süren sanık Samancı, vatan haini olmasının, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşmayı yarına erteleyen Mahkeme Başkanı, yarın gerçekleşecek duruşmada sanıkların savunmasının alınmayacağını, müşteki ve sanık avukatlarının taleplerinin alınacağını belirtti.









