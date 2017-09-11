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15 Temmuz'da Mahmutbey gişelerini kapatmaya teşebbüs davası

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılanmasına başlandı

15 Temmuz'da Mahmutbey gişelerini kapatmaya teşebbüs davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10 tutuklu, 2 de tutuksuz sanık katıldı. Davanın müştekisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Savunma Bakanlığı ve Başbakanlığı da avukatlar temsil etti.

Duruşmada mahkeme heyetince iddianamenin özeti okunuyor.

- İddianameden

İddianamede, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan Binbaşı Enver Muratoğlu, üsteğmenler Zübeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Durali Sazlık, Yunus Uysal ve Hüseyin Babur ile 25 er "sanık" olarak yer alıyor.

Sanık Durali Sazlık haricindeki 10 rütbeli askerin soruşturma kapsamında tutuklandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, "Darbenin planlayıcıları tarafından İstanbul'a giriş çıkışların kontrol altına alınmasına çok önem verilmiştir. Trafiğin kontrol altında tutulması hem şehir içindeki birliklerin hızlı intikali hem de emniyet birimlerinin ve darbe karşıtı grupların kontrol edilmesi ve engellenmesi için kritik önem arz etmektedir. Ayrıca İstanbul dışından gelecek askeri birliklerin hızlı intikali de ancak şehir giriş çıkışlarının kontrolü ile sağlanabilecektir. Bunun bilinci ile boğaz köprüleri gibi aynı amaçla İstanbul'un batı girişi Mahmutbey gişeler girişi de işgal edilmek istenilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sanıkların gişeleri kapatmaya teşebbüs ettikleri ve bu sırada meydana gelen olayların anlatıldığı iddianamede, tanıkların beyanına göre Binbaşı Enver Muratoğlu'nun polise teslim olduğu sırada "Evet, darbeden haberim vardı. Burayı kontrol altına almaya gelmiştik. Ben de cemaattenim." dediği kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe GirişimiBinbaşı Enver MuratoğluFetöMahmutbey Gişeleri
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